- Gregg Metzler: Todos en Final Strike tenemos un pasado como desarrolladores en juegos multiplayer, hay muchos que formaron parte de HALO, en otros títulos de 3 vs. 3, Plantas vs. Zombies e incluso Call of Duty. El “lema” de nuestra compañía es “hacemos multiplayers”. Es lo que nos apasiona. En 2016, nuestro fundador, Kevin Franklin, nos contó una anécdota en la cual alguien le decía: “Me encantan tus juegos pero es muy duro para mí morirme siempre. Me gustaría jugar uno en el que no me muera” . Esa fue la chispa. Nuestro propósito desde ese momento fue hacer un shooter en el cual nadie pierda la vida. Yo como diseñador empecé a tratar de resolver eso. Así surgió la idea de empujar a los jugadores al espacio fuera del mapa y no matarlos, luego se sumó la idea de los cohetes, que sirvan para disparar pero también para impulsarse, etc...