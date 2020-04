Esto le dio el pie para que su secuela, Commandos 2: Men of Courage, en el año 2001 pudiera llegar a PlayStation 2. El juego repitió la misma fórmula y entrego misiones inspiradas en distintos libros y películas, como Salvando al Soldado Ryan. Esto le permitió asentar una base de jugadores entusiasta por los juegos bélicos, liderando su segmento. Bajo el mismo concepto salieron Destination Berlin (2003), y Strike Force (2006). Este último no solo fue el último título de la saga, sino también el más controvertido, dado que en este se había cambiado la jugabilidad en primera persona, con el fin de competir con juegos como Medal of Honor.