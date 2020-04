Este sistema de reportes resulta clave para la desarrolladora, dado que permite que no se le escape ningún detalle. Es por eso, que en un futuro cercano introducirán cambios en la interfaz, para poder acceder fácilmente a esta opción. No obstante, reconocen que no existe una solución única para combatirlos, algo que hace de esto un esfuerzo complejo, que requiere muchas horas de trabajo cada día y que compartirán las cifras de los expulsados a medida que estas aumenten.