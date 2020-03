La desarrolladora First Watch Games y la distribuidora Hi-Rez Studios presentaron, luego de un año desde su presentación, el primer gameplay de lo que será Rogue Company, su shooter online en tercera persona. El título, que por ahora no tiene fecha de lanzamiento confirmada, buscará introducir un formato de partidas competitivas online por equipos, los cuales podrán estar conformados desde 2 a 5 jugadores. Su premisa pasará por personajes que son espías, los cuales cuentan con poderes para distinguir sus habilidades, al mejor estilo Overwatch. Rogue Company llegará próximamente a PlayStation 4. Xbox One, Nintendo Switch y PC.