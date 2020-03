El año pasado, con la primera edición del Festival, Keighley anticipaba: “Hace seis años, aposté todo lo que tenía a crear The Game Awards como una manera de celebrar nuestra pasión por los videojuegos. Ahora se siente como el momento correcto para dar el siguiente paso con The Game Festival, un enfoque completamente digital para el espacio de eventos del consumidor. Admitámoslo: No todos pueden presenciar los shows o eventos hechos para consumidores. The Game Festival está diseñado desde cero para ser un evento sin barreras, extendiendo los beneficios de un evento físico a la comunidad de gaming global que mira The Game Awards”.