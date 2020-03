No obstante, esta no será la única demo que llegue en los próximos días relativa a la nueva entrega. El modo multijugador, Resistance, también tendrá la suya a partir del 27 de marzo. Esta permitirá tener un pantallazo de esta modalidad que presenta un formato de juego cooperativo asimétrico de 4 contra 1, ambientado en un universo de la franquicia que encontrará a algunos usuarios como sobrevivientes y a otros como infectados, teniendo estos diferentes roles para ganar la partida. Cabe destacar que esta no tendrá conexión directa con la historia principal del juego, por lo que puede verse como un título independiente.