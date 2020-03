“La serie Command & Conquer ayudó a cimentar la base de la jugabilidad central del género RTS cuando Command & Conquer: Tiberium Dawn se lanzó en 1995, presentando mecánicas de facción innovadoras con creación de unidades asimétricas y árboles tecnológicos para una experiencia altamente estratégica. Además de la jugabilidad, la serie empujó los límites de la narración de historias con sus escenas de video de movimiento completo (FMV) únicas y alegres, creando finalmente uno de los villanos más reconocidos en los juegos con Kane, el líder megalómano de The Brotherhood of Nod. En Command & Conquer: Tiberian Dawn, la Tierra ha sido invadida por el Tiberium, y mientras GDI (Iniciativa de Defensa Global) tiene como objetivo contener el material, The Brotherhood of Nod busca aprovechar su poder, lo que lleva a una guerra total entre las facciones. Command & Conquer: Red Alert se desarrolla en un universo alternativo donde la Unión Soviética hace la guerra a los Aliados en un divertido juego táctico de estrategia en tiempo real lleno de acción”.