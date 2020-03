Aunque no son juegos de la misma naturaleza, entre los antecedentes se pueden contar Detroit: Become Human y Death Stranding. El primero, desarrollado por Quantic Dream, se lanzó originalmente en la consola de Sony, como los anteriores juegos del estudio, Heavy Rain y Beyond: Two Souls. Hace muy poco, esos tres títulos llegaron a PC a través de Epic Games Store y dejaron de ser exclusivos de PlayStation. Death Stranding se promocionó como juego de PlayStation hasta pocas semanas antes de su lanzamiento, en noviembre de 2019. Allí se reveló que llegaría a PC a mediados de 2020, mediante la plataforma de Epic y Steam.