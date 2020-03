Como dice casi al principio del video, el battle royale de Call of Duty será completamente gratuito . No será necesario contar con el Call of Duty: Modern Warfare ni con ningún otro título de la franquicia para disfrutar de esta nueva experiencia. Aquellos que ya cuenten con el juego, deberán descargar datos de entre 15 y 20 Gb, mientras que los usuarios nuevos tendrán que bajar entre 80 y 100Gb, dependiendo de la plataforma. Los mapas albergarán la cifra récord de 150 jugadores en simultáneo en lo que parece ser un escenario enorme con diferentes locaciones que seguramente se revelarán muy pronto.