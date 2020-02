Naughty Dog, el estudio responsable de The Last of Us y Uncharted, compartió la actualización de Playstation y comentó: “¡Estamos muy tristes de perdernos PAX East! Realmente esperábamos conocerlos y ver sus reacciones a la demo. Aunque sabemos que esto hace más difícil la espera al 29 de mayo, apreciamos su comprensión. No se preocupen, tendremos más para compartir más cerca del lanzamiento".