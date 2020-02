Por otro lado aclaró que les “da lo mismo” asemejarse a certámenes de primer mundo en nivel producción, y aseguró que quieren encontrar una identidad propia: “Creo que este rediseño demuestra que no queremos parecernos a nadie. Creo que el camino de seguir intentando parecerse a alguien no va a ser el camino que nos haga dar el siguiente paso. Queremos que la gente se sienta orgullosa de que esto es solo de ellos y que no estamos copiando a nadie. Al final creo que estamos en el camino correcto para hacer una liga única, diferente y muy latina”.