El evento de videojuegos que se realizará a fines de febrero en la ciudad de Boston será el escenario donde los fans podrán probar una extensa demo de The Last of Us Part II . “No solo la aventura de Ellie y Joel empieza en Boston, sino que PAX East también tiene un significado especial para nosotros: fue donde les dimos la primera oportunidad de probar The Last of Us en 2013”, comentó el estudio en un nuevo posteo en su blog oficial. “Pensamos que sería apropiado regresar a la ciudad que lo inició todo para darles a los fans la primera prueba pública de The Last of Us Part II. Desde el 27 de febrero al 1ro de marzo, los asistentes tendrán la oportunidad de jugar ‘Patrol’, que representa un área de inicio del juego donde Ellie y Dina deben aventurarse en Jackson en las áreas que le rodean para limpiarlas de los infectados. El demo abarca una hora de gameplay y ofrece un pequeño vistazo a lo que les espera en el juego completo”.