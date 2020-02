En agosto de 2019, Netflix estrenó la primera temporada de The Dark Crystal: Age of Resistance, una serie que funciona como precuela de la clásica película de los 80 conocida en Latinoamérica como El Cristal Encantado . El show mantuvo la estética y el corazón de aquella creación de Jim Henson y despertó curiosidad entre fans del producto original y gente que no conocía la franquicia en absoluto. Aprovechando su lanzamiento, Netflix le encomendó a la gente de Bonus XP y En Masse Entertainment el desarrollo de dos videojuegos basados en sus populares series . El primero fue el juego de Stranger Things 3, que no fue muy bien recibido por el público ni la crítica. El segundo llega hoy al mercado. ¿Está The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics a la altura?