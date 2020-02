El homenaje más llamativo fue quizás por parte de sus ex colegas de Clubes Pro. Durante la Copa de Oro de Xbox One organizada por IESA se enfrentaron Independiente y Can You With Us. Ni bien se dio el pitazo inicial, los 22 jugadores se reunieron en el cículo central y se quedaron inmóviles durante un tiempo, simulando un minuto de silencio en el fútbol tradicional. Un gesto para aplaudir.