Estas tres opciones estarán disponibles en Playstation Plus a partir del próximo martes 4 de febrero. Hasta ese día, usuarios suscritos tienen la oportunidad de descargar los títulos de enero, Uncharted: The Nathan Drake Collection y Goat Simulator. Además de dos juegos gratuitos por mes, los usuarios del servicio premium de Playstation cuentan con importantes descuentos en la tienda digital oficial y la posibilidad de jugar online a sus videojuegos favoritos, función que está restringida para aquellos que no abonan PS Plus. En juegos free-to-play, también existen diferentes packs de contenido y expansiones exclusivas para los usuarios suscritos, como es el caso de Fortnite y Warframe, entre muchas otras opciones populares. En Argentina, la suscripción anual a Playstation Plus cuesta 39.99 dólares.