Hace pocos días se anunció que cinco importantes títulos abandonarán el servicio de suscripción de Microsoft. Se trata de Resident Evil 4, Tomb Raider: Definitive Edition, Middle Earth: Shadow of Mordor, Saints Row: The Third y Tom Clancy's The Division. Este último se había sumado a Game Pass hace muy poco, por lo que se sospecha que será reemplazado por su secuela muy pronto.