Cuando la legendaria franquicia Call of Duty se sumó al mundo mobile, no había dudas de que sería un éxito. Sin embargo, no todos esperaban la magnitud que este tuvo, logrando romper récords en un segmento donde hay mucha competencia. El título, que fue lanzado el 1 de octubre del año pasado, logró ser el más descargado del último trimestre del 2019, con más de 180 millones de descargas entre el PlayStore y el App Store. Esto es algo que Activision tiene en cuenta, ya que en su afán de mantener estos números, se encuentra generando un constante feedback con la comunidad de usuarios a través de las actualizaciones. CoD: Mobile es de descarga gratuita y se encuentra disponible para Android e iOS.