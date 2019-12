Los cinco players que vestirán la camiseta de Malvinas todavía no están confirmados, pero será “ un roster completamente nuevo ”, aseguró Charly. “ No vamos a dar mucha vuelta a la hora de contratar jugadores. Vamos a ir por los mejores que estén disponibles, y si no se puede buscaremos alternativas . Sabemos que va a haber equipos fuertes económicamente, pero queremos pelear las contrataciones. Tener los mejores jugadores no te asegura tener el mejor roster, pero si juntás cinco con experiencia, que sean buenos, que se lleven bien y que tengan ganas de ganar, creo que los resultados se pueden conseguir”, agregó.