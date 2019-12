Una de las cosas más importantes del evento son los anuncios. Es usual que los TGA presenten en primicia, títulos importantes que llegarán el próximo año. Para esta edición son muchas las expectativas sobre esto, ya que Keighley afirmó que serán 15 los anuncios que se harán. Esto explotó las redes con muchas especulaciones, ya que son varias las desarrolladoras que están coqueteando hace tiempo con diferentes videojuegos. Batman: Legacy, Crash Bandicoot, Gears Tactics y Ori and the Will of Wisps, son algunos de los inéditos que podrían dar el presente. A su vez, ya hay algunas confirmaciones, como la del trailer completo de Ghost of Tsushima, lo nuevo de Riot Games, que estrenó su división Riot Forge y el nuevo juego de NetEase. También se supone que Sonic estará en el evento, presentando tal vez más avances de la película sobre el erizo que se estrenará en febrero.