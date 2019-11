Cabe recordar, que hace poco se cumplieron 13 años del lanzamiento de Gears of War y desde The Coalition no dejaron pasar la oportunidad de homenajear a la franquicia. Para esto se realizó un evento especial en Gears 5, el cual contó el modo Golden Gun, el cual permite que un impacto con una Boltok de 6 tiros tenga mejor efectividad, logrando una kill certera. Este regreso también incluyó cabezas gigantes decorativas con rostros de Marcus y el general Raam.