Por otro lado, según informó el portal The Verge, son 31 los títulos confirmados para el servicio hasta el momento. Los juegos que destacan son Doom Eternal, Rage 2, Wolfenstein: Youngblood y el esperado Cyberpunk 2077. Cabe destacar que con el lanzamiento del servicio solo llegarán Assassin’s Creed Odyssey, Destiny 2: The Collection, Gylt, Just Dance 2020, Kine, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Samurai Shodown, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Thumper, Tomb Raider: Definitive Edition. Esto fue algo que no fue bien recibido el público que esperaban disfrutar de otros títulos desde el día de estreno de la plataforma.