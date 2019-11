El actor se encuentra en la cresta de la ola ya que es el protagonista del nuevo Death Stranding. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor explicó cómo se sumó al nuevo proyecto de Hideo Kojima: "Cuando aquello se canceló me quedé muy desanimado, pero entonces, cuando Hideo me describió lo que iba a hacer a continuación, me olvidé por completo de lo otro. Agradecí que no hubiera salido aquel proyecto porque esto era mucho mejor". También contó como el realizador japonés se volvió a acercar a él: “Hideo vino a la Comic-Con de San Diego y tenía un iPad y me estaba mostrando algunos de los gráficos en los que estaba trabajando, que eran alucinantes. Sabía que iba a a ser una joya desde el primer momento”. A su vez, señaló que Silent Hills no podría tener el mismo impacto que DS, ya que la gente conocía el juego, mientras que con el nuevo título no saben con que se van a encontrar.