El G20 es un foro que refleja, aún imperfectamente, la multipolaridad y es una ventaja para nuestro país estar allí. Un legado de un gobierno que las sucesivas gestiones no deben dejar de valorar. Claro que "no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va", por lo que para sacarle rendimiento a estas oportunidades hay que tener objetivos, programa y una visión realista del mundo.