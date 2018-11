– Yo creo que siempre pasa lo mismo. La Ciudad de Buenos Aires organizó un evento magnífico y probablemente 15 días antes no se tomaba dimensión del evento. Por mandato de Macri, el sistema de medios públicos ganó la Expo Mundial 2023 y fue una celebración pequeña, pero cuando se aproxime la fecha y veamos que va a ser de nuevo la Argentina la mirada del mundo, se va a percibir de qué se trata. A mí me parece que parte del rol de la dirigencia es explicar, explicar y explicar cómo se conectan estos grandes hechos. No solo eso, sino la política exterior de la Argentina en el mundo con el cambio, para bien, de la vida cotidiana de cada ciudadano.