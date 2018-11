-Mire, en la cumbre del G20 en Alemania no hubo consenso por el cambio climático y eso no fue visto como un fracaso de la cumbre. Es que más que esperar un fracaso se está trabajando para que haya consensos. Lo que hay que tener en claro es que si no se llega a un acuerdo esto será un reflejo de lo que ocurre a nivel mundial. Esto excede a la presidencia argentina. En la cumbre del G20 de Hamburgo había 20 temas acodados y sólo en uno no hubo acuerdo. Yo me saco el sombrero con Alemania por haber logrado ese nivel de consenso. Aquí el documento va a ser el reflejo de cómo está hoy el mundo. Nosotros no somos actores pasivos. Hay que buscar fórmulas para preservar acuerdos para que eventualmente un país que no está de acuerdo en un tema cuando sea el momento se pueda sumar. La tarea es la mayor nuestra es buscar consensos. No a cualquier costo. Es decir, no reflejar un documento que no tenga sustancia. En la reunión de finanzas de Mar del Plata se habló de modernizar el sistema de comercio y eso es muy bueno. La Argentina busca ser componedor y esto forma parte de un proceso.