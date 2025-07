Aceptar o rechazar: así se deben tratar las solicitudes de LinkedIn de desconocidos

Expertos debaten si conviene aceptar o rechazar solicitudes de LinkedIn de desconocidos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Algunas personas están dispuestas a aceptar cualquier solicitud. Otras, sin embargo, son más reservadas y buscan conectar solo con quienes conocen personalmente. Pero la pregunta sigue siendo: ¿Deberías aceptar o rechazar invitaciones de LinkedIn de una persona desconocida?

Como experta en carreras profesionales en la plataforma de contratación Indeed, Priya Rathod suele recibir este tipo de invitaciones.

“Personalmente, recibo varias solicitudes sin ninguna conexión mutua, sin ninguna nota. Me quedo con la duda de quién es esta persona y por qué quiere contactarme”, explica.

Los expertos en carreras profesionales con los que Fortune habló afirman que no hay una fórmula mágica para abordar estas invitaciones. En cambio, enfatizan que la decisión es personal: algunas personas prefieren una red profesional cuidadosamente seleccionada, mientras que otras ven la fuerza en la unión. Y añaden que, si bien no está estrictamente prohibido enviar una solicitud de LinkedIn a un desconocido, hay algunas reglas importantes que quienes aspiran a formar parte de una red de contactos deben tener en cuenta.

“Mucha gente detesta recibir una solicitud de conexión en LinkedIn de alguien desconocido, porque resulta un poco incómodo”, afirma Gracy Sarkissian, decana asociada del Centro de Gestión de Carreras Profesionales de la Escuela de Negocios de Columbia. “Por otro lado, el networking consiste en conectar tanto con personas que conoces en tu red personal como con personas que tienen un par de títulos universitarios más allá. Y esas personas han demostrado ser los recursos más valiosos durante la búsqueda de empleo”.

¿Aceptar o rechazar?

Hay dos escuelas de pensamiento cuando se trata de recibir una solicitud de LinkedIn de un extraño.

La primera es que todas las solicitudes son bienvenidas. Esto es especialmente común entre quienes inician su carrera y buscan construir su red profesional, y puede ser tentador aceptar todas las invitaciones para aumentar el número de contactos y alcanzar un umbral de 500. Otras personas simplemente buscan un grupo más grande de contactos para que sus publicaciones tengan mayor impacto.

“Acepto a casi todo el mundo”, afirma Tim Toterhi, asesor del CHRO, autor y coach profesional. Esto incluye recién graduados, colegas o cualquiera que haya leído su último libro, siempre que la solicitud de conexión venga acompañada de una breve explicación. Intenta evitar a personas sin foto o con perfiles en blanco para descartar bots o estafadores, pero Toterhi afirma estar dispuesto a conectar con la mayoría de las personas, siempre que haya cierta intención.

“Todos tenemos derecho a decidir qué tipo de red estamos construyendo y si esa red está destinada a la intimidad, la influencia o el impacto”, dice Arianny Mercedes, quien anteriormente ayudó a liderar la gestión de talentos en American Express y ahora es la fundadora de Revamped, una consultoría global de carreras y lugares de trabajo.

La decisión de sumar contactos en LinkedIn depende de criterios personales y objetivos profesionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Añade, sin embargo, que la desventaja de un enfoque de “cuanto más, mejor” en LinkedIn es un cronograma cada vez más complejo. “Cada vez que aceptamos una nueva conexión, permitimos que otra voz entre en nuestro ámbito digital”, afirma.

La segunda corriente de pensamiento sostiene que las invitaciones de LinkedIn deben considerarse con cuidado. Esto implica rechazar o ignorar las solicitudes de desconocidos.

“Se trata de relevancia, no de rechazo”, afirma Nirit Peled-Muntz, director de recursos humanos de la empresa de tecnología de RR. HH. HiBob. “Para mí, se trata de tratar a los demás como me gustaría que me trataran. Esto no significa aceptar todas las solicitudes, pero sí significa ser considerado y amable siempre que sea posible”.

Michael Mandel, cofundador y director ejecutivo de CompStak, una plataforma de datos inmobiliarios comerciales, publicó recientemente su propia lista de criterios para rechazar invitaciones de LinkedIn. Quienes promocionan su número de contactos, se describen como “líderes de opinión” y “visionarios” o usan frecuentemente el emoji del cohete espacial quedan descalificados.

Incluso señaló que deseaba tener un “agente de inteligencia artificial que rechace automáticamente las invitaciones de LinkedIn” basándose en ese criterio.

La forma correcta de enviar una invitación a ciegas

Contactar a un desconocido en LinkedIn es posible, dicen los expertos en carreras profesionales, y a veces incluso se anima a hacerlo. Solo hay que hacerlo bien.

“Enviar una solicitud de conexión es como acercarse a alguien en persona en un evento de networking y pedirle que te presente, o hacerlo tú mismo”, dice Rathod. “Así que no hay problema, pero hay algunos aspectos clave que debes tener en cuenta”.

Lo principal es incluir una carta breve y bien redactada junto con la solicitud. Los expertos en carreras profesionales afirman que es el factor clave para determinar si están dispuestos a aceptar una solicitud de alguien a quien no conocen personalmente.

Según datos internos de la empresa, los miembros de LinkedIn también tienen una mayor probabilidad de conectar con personas que han interactuado con su contenido. Alrededor del 20% de los usuarios afirma que tener conexiones mutuas es uno de los factores más importantes a la hora de decidir con quién conectar.

Enviar una nota personalizada aumenta las posibilidades de que una solicitud de LinkedIn sea aceptada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrew McCaskill, experto en carreras profesionales de LinkedIn con más de 30.000 seguidores en la plataforma, afirma que suele recibir 10 solicitudes de contacto directo al día y que solo conoce los nombres de una o dos personas. McCaskill se encuentra en una situación privilegiada al trabajar para LinkedIn, pero incluso así, afirma que no acepta solicitudes de contacto de cualquiera. Es mucho más probable que acepte una solicitud de alguien que haya seguido su trabajo o con quien haya interactuado anteriormente en la plataforma. También deben compartir el motivo por el que se ponen en contacto con él.

“Si veo a un grupo de personas que me piden una conexión directa, primero leo la nota. Escribir la nota demuestra que no solo quiero una conexión, sino que me gustaría que fueras mi conexión”, le dice a Fortune .

La mayoría de los profesionales no tienen tiempo para “hacer todo el ejercicio mental” sobre si han conocido o no a esa persona, añade. Si le supone demasiado esfuerzo, la mayoría de las veces lo deja para más adelante. “Una vez que se pierde en esa confusión, puede que nunca vuelva a retomarlo”.

A la hora de escribir esa nota tan importante que acompaña a una solicitud de contacto, los expertos afirman que es crucial asegurarse de que no sea demasiado detallada; hay que evitar compartir una larga trayectoria profesional. En su lugar, escribe una o dos frases sobre el motivo por el que contactas a alguien.

“Cualquier cosa, desde una industria compartida hasta objetivos similares o admiración por su trabajo, puede marcar una gran diferencia en cómo se recibe su solicitud”, dice Rathod.

