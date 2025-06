Una millennial lanzó su marca de moda en eBay a los 17 años y hoy genera 200 millones de dólares anuales

Walker divide su vida entre Londres y Los Ángeles, combinando el estilo urbano y el ambiente californiano (@connawalker)

Ser un alto ejecutivo es un trabajo de alta presión, con largas jornadas, responsabilidades directivas y un intenso escrutinio. Pero ¿cómo es ser un alto ejecutivo fuera del horario laboral?

La serie de Fortune, The Good Life, muestra cómo los líderes emergentes gastan su tiempo y dinero fuera del trabajo. En este artículo: Conna Walker, la fundadora de 32 años de House of CB.

Si no estás en Instagram (o no te gusta usar vestidos ajustados), es posible que no hayas oído hablar de la popular marca británica de ropa de lujo para mujer, conocida por su silueta de corsé.

Pero con un ejército de más de 6 millones de fanáticos en las redes sociales, la compañía dice que se vende un vestido cada 30 segundos.

Y todo comenzó cuando Walker tenía solo 17 años.

“Antes de esto, no tenía una carrera corporativa. Lo he aprendido todo a base de ensayo y error, desde el abastecimiento y la marca hasta el marketing”, recuerda a Fortune .

Sin embargo, lleva el comercio minorista en la sangre. Sus padres tenían un puesto en un mercado de segunda mano en el este de Londres. Empezó a acompañarlos en sus viajes de trabajo a China para comprar ropa y venderla en eBay, antes de pasarse a sus propios diseños y sitio web.

Mientras todavía estaba en la escuela, silenciosamente estaba construyendo un imperio.

“Incluso guardé las direcciones de correo electrónico de mis clientes de eBay (algo que definitivamente no estaba permitido) y les envié un correo electrónico diciéndoles que todo estaba un 10% más barato en mi nuevo sitio web”, dice Walker. “Fue entonces cuando realmente despegamos. Lo construí todo sin financiación externa; simplemente reinvertí las ganancias, me mantuve cerca de mis clientes y usé Instagram desde el principio para construir una comunidad”.

Ahora, solo 15 años después, House of CB es un negocio multimillonario y una de las marcas de ropa femenina más buscadas. El año pasado, abrió una tienda insignia de 4.100 metros cuadrados en la famosa Oxford Street de Londres. También es posible encontrar los vestidos, corsés, trajes de baño y más de la marca en tiendas como Selfridges, Nordstrom y ASOS.

Y no tiene pensado bajar el ritmo por ahora: abrirá una nueva tienda inmensa en Los Ángeles a finales de este año y se aventurará en el espacio de compras para novias.

La empresaria prioriza la inversión en un gran equipo y recomienda no gastar más de lo que se gana (@Connawalker)

Las finanzas

- ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has realizado alguna vez?

Un gran equipo, no hay nada comparable a un equipo que aporta grandes ideas y una ejecución aún mejor.

- ¿Y lo peor?

¡Un producto que no ha sido popular! Aunque no pasa muy a menudo, no está tan mal.

- Si tuviera hijos, ¿cómo serían sus planes de cuidado infantil?

Todavía no tengo hijos, pero si los tuviera, podrían venir a trabajar conmigo.

- ¿Cómo es tu forma de vivir: un lujoso departamento en la ciudad o un extenso suburbio?

Divido mi tiempo entre nuestras dos oficinas principales, en Londres y Los Ángeles. En Londres, la vida es muy urbana, y en Los Ángeles, mi casa tiene ese ambiente relajado de California, con calles arboladas y espacio para respirar, pero aún así estás bastante cerca del bullicio de la ciudad. Por suerte, disfruto de una mezcla de la vida urbana londinense y la frescura californiana. Ambas casas están cerca de las oficinas de House of CB.

- ¿Cómo viajas al trabajo?

Me encanta conducir, así que siempre estoy conduciendo y atendiendo llamadas en el coche. Un lugar sorprendentemente bueno para pensar.

- ¿Llevas cartera?

¡Siempre! Soy de las que manejan mucho el efectivo, así que siempre tengo algo a mano.

- ¿Inviertes en acciones?

¡Sí! No uso ninguna plataforma específica y tomo mis decisiones basándome en lo que creo que hará el mercado. Veo las noticias todas las mañanas (unas que sean lo más imparciales posible) y suelo tomar decisiones basándome en lo que creo que ocurrirá en el futuro.

- ¿Qué consejo sobre finanzas personales le darías a tu yo de 20 años?

No gastes más de lo que ganas. Un concepto básico, pero el más importante.

- ¿Cuál es la suscripción sin la cual no puedes vivir?

Suite privada en LAX. Vuelo mucho, así que me encanta un servicio que me ahorra tiempo y me hace sentir más cómodo.

- ¿De qué marca es tu reloj de pulsera favorito?

Tengo algunos, mi favorito es mi Patek, pero mi reloj de diario es el Cartier.

Walker construyó su empresa sin financiación externa, reinvirtiendo ganancias y aprovechando Instagram para crecer (@Connawalker)

Las necesidades

- ¿Cómo consigues tu dosis diaria de café?

No soy muy bebedora de café, prefiero el té. Será porque soy británica.

- ¿Qué tal comer sobre la marcha?

Me he adaptado a comer sobre la marcha, ya que mi trabajo me lo exige a menudo, ya sea en una sesión fotográfica, en mi escritorio o para un almuerzo rápido. Erewhon se ha convertido en mi favorito por sus opciones prácticas y saludables para llevar.

- ¿Dónde compras alimentos?

¡El mercado de agricultores!

- ¿Con qué frecuencia en la semana cenas fuera en lugar de cocinar en casa?

Tengo mucha suerte de tener un chef, aunque no soy muy buena cocinando. Algunos de mis restaurantes favoritos son Gaia en Londres y Dunsmoor en Los Ángeles.

- ¿Cuál sería un atuendo de trabajo típico?

Como trabajo en moda, no tenemos un código de vestimenta estricto y podemos ser bastante informales o desenfadadas, según el día. Un atuendo típico podría ser un blazer estructurado, combinado con unos vaqueros claros y unas bailarinas para mayor comodidad (o botas de tacó si quiero ir más arreglada).

- ¿Eres la orgullosa propietario de algún dispositivo futurista?

No particularmente, soy bastante de la vieja escuela.

Las golosinas

- ¿Cómo relajarse después de un trabajo tan importante?

¡Hago viajes siempre que tengo tiempo! Me encantan los barcos y los sitios históricos.

- ¿Cuál es el mejor regalo extra que te has comprado?

¡Mi amado coche eléctrico!

- ¿Cómo te tratas cuando consigues un ascenso?

¡No hay promociones en mi trabajo!

- Llévanos de vacaciones contigo, ¿qué es lo próximo en tu lista de vacaciones?

Me encantaría ir a Japón y también a Brasil, todavía no he visitado ninguno de los dos.

- ¿Cuántos días de vacaciones anuales tomas al año?

Ser dueño de tu propia empresa significa que no tienes días libres fijos. Estoy disponible todos los días, incluso en vacaciones, lo cual me encanta. Tengo mucha suerte de tener la flexibilidad que tengo.

(c) 2025, Fortune