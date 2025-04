Los taxis autónomos avanzan a toda velocidad en Estados Unidos, ¿por qué Europa sigue esperando?

Vehículo autónomo y eléctrico de Waymo (Google) y Zeekr (Geely) POLITICA WAYMO

En un caluroso día de invierno en Phoenix, los taxis autoconducidos pasan a toda velocidad cada pocas manzanas, y sus asientos delanteros vacíos apenas hacen levantar una ceja. ¿La verdadera sorpresa? Lo poco que parecen notarlo los lugareños.

Los únicos que se sorprenden son los turistas europeos, que vienen a tomar el sol pero de repente están deseando dejar sus coches de alquiler para dar una vuelta en robotaxi.

Este nivel de normalización en múltiples ciudades estadounidenses es el resultado de años de inversiones agresivas y flexibilidad normativa. Waymo, de Alphabet, lanzó por primera vez pruebas públicas de vehículos autónomos en Phoenix en 2017 y desplegó un servicio comercial completo en 2018. Sin embargo, en Europa no hay ni un solo servicio comercial de robotaxi.

A pesar de las pruebas activas en varias ciudades, Europa está muy por detrás de Estados Unidos y China en el despliegue a escala de taxis autoconducidos. Tres son los problemas que explican este retraso: el dinero, la infraestructura y los bloqueos normativos en todo el continente.

El dinero habla y Europa no escucha

El mayor problema, según Tal Brener, ex director financiero de la aplicación de transporte Gett, es el capital, o más bien la falta de capital. “En Estados Unidos, los inversores de capital riesgo y de capital privado están dispuestos a asumir grandes riesgos en tecnologías que creen que tienen un enorme potencial”, afirma Brener. “En Europa, el sector inversor es mucho más conservador”.

Los inversores estadounidenses vieron el potencial a largo plazo de la movilidad autónoma e invirtieron miles de millones en ella, sabiendo que requeriría años de desarrollo. Eso llevó al auge de empresas como Waymo, que ha operado amplios despliegues en el mundo real. En cambio, las empresas europeas de robotaxi han estado más fragmentadas, a menor escala y a menudo vinculadas a fabricantes de automóviles tradicionales que actúan con más cautela.

Incluso cuando las empresas europeas han incursionado en el transporte autónomo, han tenido problemas para ampliarlo. Volkswagen intentó lanzar su propio servicio de transporte a domicilio en 2018, pero el proyecto -centrado en lanzaderas autónomas en lugar de taxis- aún no es comercialmente viable. Mientras tanto, Waymo lleva casi siete años operando con un nivel de autonomía 4 en Phoenix (la conducción autónoma se clasifica en seis niveles, desde el nivel 0, sin automatización, hasta el nivel 5, autonomía total).

Una letanía de ventajas para Estados Unidos

El liderazgo de Estados Unidos en conducción autónoma no se debe sólo a la inversión privada. El Consejero Delegado de Innoviz Technologies, Omer Keilaf, lo atribuye a décadas de programas e investigación financiados por el Gobierno. “Los proyectos a largo plazo de DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa) y la experiencia de instituciones como Carnegie Mellon-Europa nunca desarrollaron esos conocimientos”, afirmó. Las primeras inversiones públicas en tecnología de conducción autónoma crearon una cantera de talentos que ahora impulsa las empresas comerciales.

Brener destaca otra ventaja estructural: Ampliar las operaciones de robotaxi es mucho más fácil en Estados Unidos que en Europa. “Una vez que te has lanzado en un estado de EE.UU., es relativamente fácil expandirse a otros”, explica. “Pero en Europa, cada país tiene una normativa diferente, e incluso dentro de un mismo país como Alemania, las distintas regiones tienen normas diferentes”. La naturaleza fragmentada de la gobernanza europea ha ralentizado el despliegue, dificultando que las empresas escalen del mismo modo que lo han hecho las estadounidenses.

Los retos de las carreteras europeas

Una de las razones que se aducen a menudo para explicar la lentitud del despliegue de los robotaxis en Europa es la densidad de los entornos urbanos del continente. Brener señala la enorme complejidad de las carreteras europeas en comparación con ciudades estadounidenses como Phoenix y Austin, que tienen calles anchas y cuadrículas. “Los centros urbanos europeos no se diseñaron para los coches como las ciudades americanas”, afirma. “Hay calles sinuosas, intersecciones irregulares y muchas zonas peatonales. Es un gran reto para los vehículos autónomos”.

Sin embargo, aunque la complejidad de las calles europeas es un factor, no todo el mundo lo ve como un obstáculo insalvable. Keilaf sostiene que la infraestructura por sí sola no es lo que más frena a Europa. “La gente dice que son las carreteras estrechas, las calles sinuosas, los centros históricos, pero vamos”, afirmó. “San Francisco es uno de los lugares más difíciles para conducir, con cuestas, calles estrechas y grandes atascos. Si Waymo puede con eso, las calles de Europa no son excusa”.

La realidad es que, aunque estos retos hacen que el despliegue sea más complicado, son problemas que pueden resolverse con suficiente inversión y fuerza de voluntad reguladora; ambas cosas han faltado en Europa.

Otro factor importante que frena el despliegue del robotaxi en Europa es la dificultad de trabajar con los organismos reguladores. Brener señaló que, en Estados Unidos, las empresas han establecido relaciones directas con los organismos públicos, lo que les permite negociar las autorizaciones con mayor eficacia.

“En Europa, es mucho más difícil conectar la visión con la regulación”, explicó. “Hay más burocracia, más cautela y menos vías directas para que los líderes empresariales den forma a la política”. Esta dinámica ha dificultado el despegue de los proyectos europeos de robotaxi.

El cambio hacia un futuro de robo-transporte

Puede que Europa aún no tenga robotaxis, pero eso no significa que la autonomía no esté al caer. Sin embargo, la atención parece centrarse más en el transporte público que en los robotaxis privados. “En Europa, las ciudades se construyen en torno a sólidos sistemas de transporte público”, señala Brener. “Por eso aquí gran parte de la inversión autónoma se dirige a lanzaderas y autobuses, no a taxis privados”.

La empresa de Keilaf, Innoviz Technologies, ya trabaja con Volkswagen en una versión autónoma de su autobús eléctrico, el “ID. Buzz”, que se lanzará en Alemania en 2026. Mientras tanto, uno de los proyectos de taxi autónomo más ambiciosos de Europa procede de un actor inesperado: Verne, filial del fabricante de automóviles eléctricos Rimac Automobili.

Esta empresa croata pretende lanzar taxis autónomos en la capital del país, Zagreb, en 2026, y poco después expandirse al Reino Unido y Alemania. A diferencia de muchos fabricantes de automóviles europeos, que han tardado en adoptar el Nivel 4 de autonomía, Verne va por todo. La empresa ha diseñado sus vehículos desde cero para que sean totalmente autónomos, es decir, sin volante, sin pedales y sin necesidad de interacción humana. En lugar de reequipar los modelos de coche existentes con tecnología de conducción autónoma, Verne está construyendo un vehículo optimizado específicamente para las operaciones de taxi autónomo urbano.

Los inversores de Verne la ven como la mejor oportunidad de Europa para ponerse al día en la carrera del robotaxi. La empresa aprovecha los avanzados sistemas de propulsión eléctrica y baterías de Rimac -más conocidos por impulsar hipercoches de altas prestaciones- para desarrollar un vehículo autónomo biplaza diseñado para las ciudades europeas. Con datos que demuestran que el 90% de los taxis llevan sólo uno o dos pasajeros, Verne argumenta que su diseño compacto satisface la demanda del mundo real. Si tiene éxito, Europa podría tener por fin una respuesta autóctona a Waymo.

¿Llegará Europa a ponerse al día?

Puede que el mercado europeo haya tardado en adoptar los robotaxis, pero eso no significa que vaya a quedarse atrás para siempre. La inversión está aumentando, la autonomía centrada en el transporte público está tomando forma y grandes empresas como Volkswagen y Tesla están moviendo fichas.

Por ahora, sin embargo, no espere ver taxis sin conductor circulando por Londres o París. Si eres europeo y quieres probar un viaje robotizado, lo mejor que puedes hacer es viajar a Estados Unidos.