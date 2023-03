Luken, el rockstar del Counter Strike en Argentina que va por el Major

La campaña que protagonizó para Freres

Luca “Luken” Nadotti tiene 25 años y una tremenda historia en el Counter Strike de Argentina. Desde que debutó consiguió increíbles resultados, y se posicionó como uno de los jugadores más importantes de la escena. No solamente por su talento dentro del server, sino también porque rompe con un estereotipo y por lo que genera por fuera del mismo; con su personalidad, su estilo y su contenido tanto en streams como en YouTube.

Esports en los Juegos Olímpicos: ¿un paso adelante para los videojuegos o inclusión forzada? El Comité Olímpico anunció la Olympic Esports Series, una competencia paralela que incluye esports bastante curiosos. Uno de ellos salió hace un par de semanas y otro todavía está en desarrollo VER NOTA

Sus primeros pasos en el competitivo del CS:GO los dio en el equipo Fang Gaming, y su viaje errante (como el de casi todos los players al inicio de su carrera) lo llevó a jugar para teams como Nocturns, Ivyaert o Zeta Strike. En 2018 representó por primera vez al equipo de la Coscu Army, junto a figuras de la época como Straka y Guishorro. Ese mismo año daría su primer gran salto para ponerse la casaca de Furious Gaming, que por aquella época era uno de los mandamases de la escena argentina, y tuvo sus primeras participaciones con Meyern, un cómplice que lo acompañaría en varios tramos de su viaje profesonal. Con la Calavera levantó títulos como la Musimundo Gaming Week 2018 o La Liga Pro, y disputó torneos internacionales como la ESL LA League en Brasil y la World Electroic Sports Games que se jugó en China.

Ya en 2019 arrancó su primera etapa en 9zTeam, un club al que ayudaría a conseguir grandes satisfacciones, y aunque sus primeros meses no se destacaron por los títulos, sí hizo gala de sus dotes individuales como player, lo que llamó la atención de un equipo del exterior, que armó un proyecto con el objetivo de pelearle a los mejores del mundo: Sharks de Brasil. Por ese entonces el conjunto brasileño estaba top 20 del ranking de HLTV, y armó un roster con exit, jnt, leo_druNky, Luken y Meyern. La dupla ex Furious se volvió a juntar, pero esta vez emigró a Estados Unidos, donde estaban instalados los tiburones por aquel entonces.

Aquella nueva aventura por tierras norteamericanas fue probablemente uno de los picos de su carrera, con épicas victorias como el recordado 2-0 frente a Team Liquid, por aquel entonces el 1° del mundo (lo que hasta ese momento fue sin dudas el máximo logro del CS nacional), o el 2-1 contra Cloud9. También disputaron varios torneos presenciales, como la ESL Pro League Season 10 Americas, las Finals y la Esports Championship Series. Luego de un tiempo en el máximo nivel pasó a la banca de Sharks y tras unos meses sin competir anunció que se tomaría un descanso en su carrera, aunque el jueguito nunca lo soltó. Durante 2021 hizo foco en la creación de contenido, compartiendo pantalla con grandes figuras como Goncho, LIT Killah, Robert Galatti o Duki.

Su vuelta a las pistas fue a lo grande, como tenía que ser. Se anunció como refuerzo de 9z en enero del 2022 junto al chileno dav1d, que acompañaban a dgt, rox y max; un equipo que quedaría en la historia de los esports en Latinoamérica por haber conseguido la primera clasificación a un Major, el PGL Major Antwerp que se jugó en Bélgica. Aquella jornada se vivió una fiesta y hasta el obelisco porteño se iluminó de violeta por la hazaña conseguida. Aquel año el Toro tuvo un breve paso por Leviatán y hasta se puso la camiseta de la Selección Argentina en los Panam Open que clasificaban al Mundial de CS:GO de la IESF. La qualy se jugó en LAN en el Argentina Game Show, y cientos de fans se acercaron a alentar al conjunto blanquiceleste. Luken era el favorito del público y esa tarde se sacó decena de fotos tras vencer 2-0 a Brasil.

Luca en los CA Awards 2021

El 2023 arrancó con todo, porque integra un muy lindo equipo en BESTIA, organización del rapero Papo, con deco, luchov, Noktse y su fiel compañero Meyern, con quien volvió a marcar un hito. Es que con pocas semanas de entrenamiento ganaron el South American RMR Qualifier contra los mejores de la región y van a pelear por un cupo en el Major de París. La qualy se llama RMR Americas y se va a jugar en Monterrey, México, del 5 al 9 de abril. Son 16 equipos y solo cinco clasifican. Una vez más tendrá la posibilidad de jugar el torneo más importante del mundo.

Luken no solo brilla adentro del server, si no que se su figura se enaltece por fuera del mismo. Sus fans lo siguen por su talento, por cómo divierte y entretiene en sus streams, su forma de ser, su actitud y su carácter. En YouTube supera los 100.000 suscriptores, en Twitch lo siguen más de 300k y en Instagram son casi 150k. Es player pero también se pone en el papel de modelo y es auspiciado por marcas de ropa, grabó publicidades y hasta jugó un mundial de fútbol de stremears en el estadio del Betis en España. Hace streams jugando FPL y la rompe contra los mejores jugadores del planeta, pero después mete un vlog yéndose de joda. Es una figura de la escena argentina de CS y también en el stream. Ganó cuatro estatuillas doradas en los Coscu Army Awards (dos veces a Mejor Jugador de Counter, una al Más fachero, y otra al Tilteo del año), lo que es una fiel representación de su figura. Muchas veces los jugadores de esports muestran un perfil bajo en sus redes o en la vida cotidiana, pero el Toro no es un jugador cualquiera. Es un rockstar del CS.

Seguir leyendo: