Más de 750 millones de personas vieron esports este año

El sitio de estadísticas de deportes electrónicos Esports Charts publicó el informe de los diez torneos de esports más vistos desde enero hasta la fecha, y los datos arrojaron que la popularidad de las competencias de videojuegos se centran en cinco grandes títulos. Cabe destacar que no se incluye a las transmisiones de China en el registro.

El torneo que encabezó la lista es, una vez más, Worlds. El Mundial de League of Legends que el año anterior se jugó en México y Estados Unidos vuelve a ser el evento de esports más visto del año y el más popular de todos, con una suma de 191.94 millones de horas vistas a lo largo de todo el certamen (143 horas de transmisión), que empezó el 29 de septiembre en CDMX y terminó el 5 de noviembre en San Francisco. Además la final del mismo, que disputaron DRX y T1, tuvo el pico de viewers de todo 2022, con 5.147.701 personas viendo al mismo tiempo, lo que marcó un récord en el MOBA de Riot Games.

El podio de la tabla lo completan dos torneos de Mobile Legends: Bang Bang, que se posiciona como el segundo videojuego más popular, siendo un título mobile y mostrando el crecimiento que están teniendo en el ambiente competitivo. Los mismos son la MPL Indonesia Season 9 y la 10. La primera contó con 82.27 millones de horas vistas, y la segunda le pisa los talones con 80.92 millones. Ambas se jugaron a principios del año mediante un sistema de franquicias, reparten $300.000 dólares y cuentan con ocho equipos. Son ocho semanas de temporada regular, luego se define en los playoffs y en las dos llegaron los mismos equipos a la final: RRQ Hoshi y ONIC Esports, que se repartieron los títulos.

Algo a destacar es que los torneos de Mobile Legeds ocupan del segundo al quinto lugar en la tabla que mide el pico máximo de espectadores simultáneos. Con más de dos millones se encuentran la MPL Inonesia Season 9, la MLBB SEA Cup 2022, la MPL Indonesia Season 10, y la 41st SEA Games MLBB.

El LoL vuelve a hacer su aparición con la mejor liga del mundo: la LCK de Corea del Sur. El torneo de Primavera 2022 en el que se coronó T1 tuvo más de 300 horas de streaming y más de 74 millones de horas vista. En tanto el de Verano ocupa el octavo puesto con 66 millones de horas vistas.

Counter Strike no podía faltar, y dice presente con sus dos Major: el IEM Rio que ganó Outsiders, con 69.52 millones de horas vistas ocupa el quinto lugar. Fueron casi 127 horas de transmisión y se disputó en Rio de Janeiro, Brasil. Fue el primero que llegó hasta Latinoamérica, y en total repartió $1.250.000 dólares. En el sexto puesto está el PGL Major Antwerp, que se llevó FaZe Clan, con 68 millones de horas visualizadas. Se jugó en Bélgica durante marzo y hubo un millón de dólares en premios. Ambos fueron muy importantes para argentina porque en los dos participó 9z.

The International es el torneo más importante de Dota 2, y si bien en el 2022 no tuvo un prizepool tan alto (19 millones) como en ediciones anteriores (más de 42), es un abonado de la lista y no puede faltar. En 120 horas de transmisión fueron 67,74 millones de horas vistas en el certamen que se jugó en Singapur y que coronó a Tundra Esports. Además tuvo un pico de 1.751.086 espectadores simultáneos.

El noveno puesto lo ocupa el VALORANT Champions: el segundo Mundial del FPS táctico de Riot Games contó con un pico de un millón y medio de viewers simultáneos, y fueron 60 millones de espectadores a lo largo de las 115 horas de transmisión. El campeón fue la escuadra brasileña LOUD, y por parte de Argentina dijeron presente KRÜ Esports y Leviatán.

La tabla de los diez torneos de esports más vistos en el año según Esports Charts.

En el último lugar, una vez más se encuentra un torneo de League of Legends: el Mid-Season Invitational. Es una suerte de mini Mundial de mitad de temporada que lo juegan los campeones de cada región. En 2022 se jugó en Corea del Sur, y en 81 horas de transmisión hubo 48 millones de horas vistas. Además contó con un pico de casi 2.2 millones de espectadores al mismo tiempo.

El 2022 ha sido un gran año para los esports a nivel mundial, en el que han ingresado nuevas marcas, nuevas figuras, y en el que hemos sido testigos de grandes eventos y tremendos espectáculos. Y aunque parezca que los deportes electrónicos son mainstream hace mucho tiempo, la realidad es que es solo el comienzo de algo que promete ser mucho más grande.