Twitch y los esports: la apuesta de Independiente para afianzar al público joven

El Rojo apuesta por FIFA 23 en PlayStation y en Xbox

El fútbol y la pasión por una camiseta están más vivos que nunca en la Argentina. Quedó más que claro durante el Mundial, pero también dejó en evidencia cómo las redes sociales y las plataformas digitales pueden ayudar a acrecentar ese sentimiento. Desde las series emotivas que se estrenaron semanas antes, la manija que se generaba en Twitter o Instagram en los partidos previos, o el streaming del Kun con Messi y el Papu en Twitch, hasta los miles de videos que todos vimos en TikTok, Reels, YouTube o que nos pasaron por Whatsapp.

Esa pasión está, y gran parte de la audiencia de estos contenidos es joven. Por eso hay algunos clubes del fútbol argentino que están apostando a otras maneras de captar su atención. Independiente es uno de los casos, ya que desde que asumió la nueva gestión están buscando una nueva vía para llegar a los hinchas, y recientemente inauguró su canal de Twitch.

El canal cuenta con el programa La Previa del Rojo, que se emite cada vez que el club juega de local. En el programa repasan la actualidad de la institución, dan la formación confirmada y cuentan con diferentes invitados como jugadores, dirigentes, y ex glorias. Se lleva a cabo dentro del estadio, en uno de los halls debajo de la tribuna Erico, y es conducido por el actor Agustín Battioni, la periodista y locutora Daiana Lombardi, y el streamer y youtuber Sebastián Fernández. Además Matías Marini, que es manager de esports, hace las veces de productor y co-conductor.

Es muy distendido y apunta a no ser un programa periodístico tradicional, y convertirse en un stream como cualquier otro para que los viewers e hinchas puedan sentirse identificados. Es un formato simple con una puesta en escena similar a un living, íntegramente decorado con los colores del club. También realizan móviles dentro del fan fest, que se implementó desde el comienzo del torneo y que cuenta con actividades, para que los fans puedan entretenerse en la previa: hay metegol, spot para fotos, barbería y tatuajes gratis, entre otras cosas. Durante la transmisión tienen diferentes dinámicas, invitan a diferentes figuras, a los hinchas y sortean merch oficial.

#LaPreviaDelRojo se transmite por twitch.tv_caindependiente

Desde FiRe dialogamos con los conductores del stream y nos comentaron sus sensaciones sobre esta iniciativa, cómo surgió la propuesta y lo que significa para ellos comenzar un proyecto así en el club del que son hinchas. Agus Battioni es actor, tiene 29 años, protagonizó películas, obras y también es conductor. “Queremos que la gente que nos mira se sienta parte del club, que es de los socios. Lo cantamos muchas veces en la tribuna y está buenísimo que hoy en día se refleje eso. Los viewers lo entienden, y escuchan y comentan. De eso se trata: de que todos nos sintamos parte de Independiente”, deslizó.

Daiana Lombardi, por su parte, es locutora nacional, periodista de tránsito y trabajó en medios partidarios del Rojo, y acerca de lo que suma Twitch expresó: “Es una manera de acercarse. Hay distintas maneras, como socio, como hincha, y también por el stream. Es una de las reformas que tiene el club para acercar al hincha, como el interior de las peñas. Porque Independiente es un club federal. Está bueno acercar a cada uno a través de esta propuesta y hacer la previa a metros del campo de juego, con jugadores, y ex glorias de diferentes generaciones”.

—¿Cómo fue que surgió la propuesta? ¿Se acercaron ustedes?

—Agus: Yo me acerqué al club hace mucho tiempo con un proyecto. Después me habló Luquitas, que es el encargado de todo esto. Me planteó hacerlo y trabajar con Day. Y me encantó. Es muy hermoso. Es el club de mis amores y estar acá y que Independiente me tenga en cuenta para esto es algo muy zarpado. Posta no se puede describir con palabras. Esto es para que todos nos sintamos parte de Independiente.

—Day: Independiente me puede encontrar en las formas que quiera. Hace años que voy mutando el rol de cómo puedo participar. Ya desde adentro es el segundo programa y parece que hace 15 lo hacemos. Estoy feliz de ayudar, de estar con el equipo de mis amores. Es una manera de que la gente se acerque al club, de que se enteren de las reformas que se están haciendo para acercar al hincha a través de estas propuestas, como a los del interior, de las peñas. Porque Independiente es un club federal. Hacer la previa a metros del campo de juego, con jugadores, ex glorias… Seguro cambiemos el escenario con el pasar de los programas y la idea es ir mutando para ir viviendo el estadio de otras maneras. También somos sensibles a los que nos sugiere la gente que nos va viendo.

Facu Cowen y Simón Perrone, los representantes del Rojo en FIFA23

El club es uno de los que apuesta por los esports en Argentina, más específicamente en FIFA 23. Actualmente cuenta con dos jugadores profesionales que compiten individualmente: Simón Perrone y Facundo Cowen, y además dos equipos de Clubes Pro, la modalidad 11vs11 (uno en PlayStation y otro en Xbox), en donde cada competidor crea y controla a un futbolista dentro del terreno virtual.

Matías Marini es el Esports Manager de la institución, y encabeza el proyecto desde septiembre del 2021. Acerca de los objetivos que manejan en los deportes electrónicos aseguró que es “dar pelea en todas las modalidades y darle la entidad que el club se merece dentro de los esports”.

Además, deslizó que el comienzo en la nueva gestión “entusiasma mucho”: “A corto plazo ya estamos viendo muchas diferencias en cuanto a la importancia que nos dan a nosotros como equipo y la llegada que tenemos al público. Tenemos muchos proyectos en los cuales estamos trabajando día a día. De todas maneras, me gustaría mencionar también que detrás del área hay un equipo de trabajo que se mantiene y son los pioneros en sumar esta actividad dentro del club”.

—¿Apuntan a abrir nuevas disciplinas en el corto periodo de tiempo?

—Es algo que todavía no está en los planes pero personalmente no lo veo como algo muy lejano. Se han comunicado con nosotros varios equipos para fusionarse y tener roster de League of Legends, VALORANT y Counter Strike. Pero no es un plan que el equipo tenga a corto plazo.

Simón Perrone es uno de los jugadores individuales de Independiente en FIFA, pero además es el entrenador del equipo de Clubes Pro en PlayStation. Tiene 25 años, es oriundo de Rosario y empezó a competir en el 11vs11 en FIFA 18, aunque los últimos años se enfocó en el 1vs1. Llegó a estar dentro del TOP 17 de la región más de una vez y actualmente está clasificado a varios certámenes regionales. “Lo diferente que tiene Independiente es que es un club gigante. Es lindo porque te sentís parte de un club con una historia impresionante y representarlo tiene un poco esa mística de querer ir por todo”, contó.

Matías Marini lleva adelante el área de esports en el club

También charlamos con Facundo Cowen, ex jugador de FIFA de KRÜ Esports (la organización encabezada por el Kun Agüero), que hoy en día representa a los Diablos Rojos, es top 32 de Sudamérica y el cuarto mejor rankeado de Argentina en la región. Él comenzó a jugar FIFA en la Play 3 pero decidió tomárselo con más seriedad durante la pandemia. “La verdad es que estoy muy contento acá. Lamentablemente, en el mundo de los esports hay equipos que capaz no son tan confiables, y el hecho de que Independiente ya sea conocido por el fútbol, te da más confianza a la hora de fichar por ellos”, contó. Y agregó que tiene el objetivo de clasificar a un torneo internacional este año.

