Varias personas observan cómo las olas rompen contra la costa mientras una marea alta excepcional y una serie de tormentas comienzan a azotar el noroeste del Pacífico en Pacifica, California, EE. UU., el 25 de noviembre de 2026. (REUTERS)

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Una violenta tormenta golpeó la costa este y zonas del Medio Oeste de Estados Unidos durante el feriado de Acción de Gracias. El fenómeno meteorológico provocó lluvias torrenciales, vientos con ráfagas de hasta 112 kilómetros por hora e inundaciones costeras que alteraron los planes de viaje de millones de personas y causaron apagones masivos en múltiples estados del país norteamericano.

El balance de daños dejó a más de 650.000 usuarios sin energía eléctrica en el litoral atlántico y superó los 800.000 clientes a nivel nacional, según la plataforma especializada PowerOutage.us.

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Al mismo tiempo, las aerolíneas cancelaron cientos de vuelos y sumaron más de 2.000 demoras en terminales del noreste, de acuerdo con The New York Times, mientras que la organización del emblemático desfile de Macy’s en Nueva York debió aplazar el evento hasta el sábado por primera vez en sus cien años de historia debido a los vientos extremos.

Las anegaciones y los destrozos viales forzaron restricciones en puentes clave de Nueva York y Maryland, el cierre de accesos costeros en Virginia y Carolina del Norte, y pedidos de racionamiento de agua potable en dos condados de Maryland debido a los cortes eléctricos que afectaron a sus plantas de filtrado.

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Durante la madrugada del 27 de noviembre, el temporal avanzó hacia Nueva Inglaterra, donde las autoridades sostuvieron las alertas por vientos intensos y riesgos de nuevos cortes en el suministro.

Una persona monta en bicicleta por un carril bici inundado en Mill Valley, California, EE. UU., el 25 de noviembre de 2026. (REUTERS)

Agentes del sheriff caminan mientras inspeccionan propiedades evacuadas durante las inundaciones provocadas por la marea alta en King Salmon, una comunidad no incorporada del condado de Humboldt, California, EE. UU., el 25 de noviembre de 2026. (REUTERS)

Trabajadores llevan donas a los residentes que no evacuaron durante las inundaciones provocadas por la marea alta en King Salmon, una comunidad no incorporada en el condado de Humboldt, California, EE. UU., el 25 de noviembre de 2026. (REUTERS)

Maremotos azotaron la costa de San Francisco, California, EE.UU., 25 de noviembre de 2026. (REUTERS)

Una persona rema en una carretera inundada bajo una autopista en Mill Valley, California, EE. UU., el 25 de noviembre de 2026. (REUTERS)

Varias personas reman junto a un vehículo estacionado en un aparcamiento inundado en Mill Valley, California, EE. UU., el 25 de noviembre de 2026. (REUTERS)

Una persona practica kayak en una carretera inundada junto a la autopista 101 en Mill Valley, California, EE. UU., 25 de noviembre de 2026. (REUTERS)

Una persona saluda mientras practica kayak junto a una parada de autobús inundada en Mill Valley, California, EE. UU., el 25 de noviembre de 2026. (REUTERS)

Técnicos desinflan un globo con la imagen de Mickey Mouse como el Aprendiz de Brujo. (REUTERS)

Técnicos enrollan una red tras desinflar un globo con la imagen de los personajes de Peanuts, Snoopy y Woodstock, luego del anuncio del aplazamiento del centenario desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy's en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 25 de noviembre de 2026. (REUTERS)

Una persona se sujeta el impermeable mientras camina entre fuertes vientos y lluvia durante una tormenta el Día de Acción de Gracias en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 26 de noviembre de 2026. (REUTERS)

Un hombre camina entre fuertes vientos y lluvia en Nueva York, EE. UU., 26 de noviembre de 2026. (REUTERS)

Foxy Mary, originaria de San Francisco, cruza la calle frente al Radio City Music Hall durante una tormenta de fuertes vientos y lluvia el Día de Acción de Gracias en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 26 de noviembre de 2026. (REUTERS)

Una persona lleva un poncho en medio de fuertes vientos y lluvia durante una tormenta el Día de Acción de Gracias en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 26 de noviembre de 2026. (REUTERS)

Varias personas cruzan la calle con ponchos bajo el fuerte viento y la lluvia durante una tormenta el Día de Acción de Gracias en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 26 de noviembre de 2026. (REUTERS)

Una persona se aferra a su paraguas volcado mientras cruza la calle en medio de fuertes vientos y lluvia durante una tormenta el Día de Acción de Gracias en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 26 de noviembre de 2026. (REUTERS)

Un niño en un cochecito en medio de fuertes vientos y lluvia durante una tormenta el Día de Acción de Gracias en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 26 de noviembre de 2026. (REUTERS)

Trabajadores llegan al lugar donde un árbol caído aplasta un automóvil durante una tormenta cerca del barrio Van Ness en Washington, D.C. (REUTERS)

Un árbol caído aplasta un automóvil durante una tormenta cerca del barrio de Van Ness en Washington, D.C., EE. UU., el 26 de noviembre de 2026. (REUTERS)

Un vehículo circula por un tramo inundado de la Ruta 17 Sur durante las fuertes lluvias de una tormenta el Día de Acción de Gracias en East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU., 26 de noviembre de 2026. Kevin R. Wexler/REUTERS

Personas visitan el Monumento a Lincoln en medio de una tormenta en Washington el Día de Acción de Gracias. (REUTERS)

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó precipitaciones de 2.5 a 7.5 cm, con ráfagas de viento de hasta 88 km/h en el área de Washington, D.C., durante el Día de Acción de Gracias. (REUTERS)

Más de 800.000 clientes sufrieron cortes de energía eléctrica en todo el país a causa del temporal. (REUTERS)

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó precipitaciones de 2,5 a 7,5 cm, con ráfagas de viento de hasta 88 km/h en el área de Washington, D.C., durante el Día de Acción de Gracias. (REUTERS)

Viajeros caminan por la estación Union Station en medio de una tormenta en Washington, D.C. durante el Día de Acción de Gracias. (REUTERS)

Las demoras masivas que afectaron a miles de familias durante el feriado de Acción de Gracias. (REUTERS)

Las aerolíneas cancelaron cientos de vuelos y acumularon más de 2.000 demoras por las ráfagas de viento y las lluvias torrenciales. (REUTERS)