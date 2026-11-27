Rebecca Taylor, de 26 años, escapó durante un traslado desde una cita prenatal en Albuquerque hacia una prisión de Grants. Las autoridades hallaron el vehículo oficial abandonado y mantienen un operativo para localizarla. (Fuente: Good Morning America)

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Rebecca Taylor, una reclusa embarazada de 26 años, escapó en Nuevo México tras robar el vehículo oficial que la trasladaba desde una cita prenatal en Albuquerque de regreso a prisión. Las autoridades la buscan desde el jueves en múltiples puntos de la ciudad.

Taylor aprovechó una parada para almorzar en un local de comida rápida para tomar el control del vehículo de custodia y darse a la fuga, según informó el Departamento de Correcciones de Nuevo México (DCNM). El hecho ocurrió el miércoles cerca de las 11:35 en una cadena estadounidense de comida rápida especializada en hamburguesas ubicada sobre 98th Street NW cuando el equipo de traslado realizó una parada para comer.

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Taylor cumplía una condena de seis años de prisión tras declararse culpable de cuatro cargos vinculados a una serie de robos de vehículos cometidos desde 2024, según constan en registros judiciales.

La fuga de Rebecca Taylor: sin esposas durante el traslado y un descuido en el Whataburger

Taylor, que se encuentra en su segundo trimestre de embarazo según informó el Albuquerque Journal, no llevaba esposas ni restricciones físicas al momento de la fuga por ese motivo, según explicó Brittany Roembach, vocera del DCNM, en declaraciones recogidas por Associated Press.

Durante la parada en el Whataburger, el conductor del vehículo descendió de la unidad. Taylor se desabrochó el cinturón, pasó del asiento trasero al del conductor y se llevó el Dodge Journey, la camioneta oficial del DCNM.

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La segunda interna que viajaba en el vehículo logró salir antes de la fuga y quedó bajo custodia de las autoridades. En total, tres agentes penitenciarios formaban parte del equipo de traslado, aunque la ubicación exacta de los otros dos oficiales en el momento en que el vehículo arrancó no fue confirmada por las autoridades, de acuerdo con KOAT.

El vehículo fue hallado abandonado a 4,8 kilómetros del lugar de la fuga en Albuquerque

La policía encontró el Dodge Journey abandonado a unos 4,8 kilómetros (3 millas) al este del Whataburger, aproximadamente una hora después de la fuga, según informó el New York Times citando al Albuquerque Journal. Taylor no estaba dentro. En las horas siguientes, los agentes hallaron el uniforme naranja de prisión que vestía Taylor cerca de la intersección de 98th Street y Rio Bravo Boulevard, pasadas las 15:30.

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El Departamento de Correcciones ordenó el cierre temporal de las cárceles estatales e inició una investigación sobre el operativo. (Departamento de Correcciones de Nuevo México (DCNM))

Un teléfono celular de transporte emitido por el DCNM también apareció en las inmediaciones de Alamosa Park, en el suroeste de Albuquerque. Civiles que lo encontraron lo entregaron a la Policía Estatal de Nuevo México alrededor de las 14:40 del mismo miércoles, según informó KOAT.

Las autoridades rastrean rutas de transporte público y vínculos de Taylor con Houston, Texas

Múltiples agencias coordinaban el operativo de búsqueda este jueves: la Policía Estatal de Nuevo México, la Oficina del Sheriff del Condado de Bernalillo, la Policía de Albuquerque y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals), según el comunicado oficial del DCNM. Según ABC News, los equipos revisaban estaciones de autobuses Greyhound, trenes Amtrak y otros puntos de transporte público en el área de Albuquerque.

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Rebecca Taylor escapó en Albuquerque tras tomar el control de la camioneta oficial que la trasladaba de regreso a prisión. (Departamento de Correcciones de Nuevo México (DCNM))

Las autoridades señalaron que Taylor, originaria de Cleveland, Texas, tiene vínculos tanto con la ciudad de Albuquerque como con el área de Houston, lo que amplía el radio de la búsqueda, según precisó el DCNM en su comunicado oficial.

Como medida de precaución, el DCNM ordenó el confinamiento de todas las prisiones estatales de Nuevo México. El cierre general se levantó a las 6:00 del jueves, aunque el Centro Correccional del Oeste de Nuevo México, donde Taylor cumplía su condena, quedó en “movimiento modificado” sin visitas permitidas. El Departamento de Correcciones investiga de qué manera Taylor logró escapar, indicó Roembach.

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Las autoridades pidieron a la población que no se acerque a la mujer si la avistan y que llamen al 911 de inmediato ante cualquier avistamiento.