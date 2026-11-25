La Policía de Doral arrestó a Quely Jhoana Maya Guerrero por el cobro de USD 2.610 en un supuesto trámite migratorio (Captura de video)

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Una mujer de 44 años residente de Doral, en el condado de Miami-Dade, fue arrestada bajo la acusación de hacerse pasar por abogada de inmigración y recibir USD 2.610 de un hombre que buscaba regularizar su situación migratoria en Nueva York. La investigación se inició después de que la presunta víctima denunciara los pagos ante las autoridades neoyorquinas, informó la Policía de Doral.

La detenida fue identificada como Quely Jhoana Maya Guerrero. De acuerdo con el reporte de arresto citado por NBC Miami, la mujer no cuenta con licencia para ejercer como abogada. Las autoridades sostienen que su cuenta bancaria recibió el dinero enviado por el hombre, quien creyó que contrataba servicios legales vinculados con trámites migratorios.

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El caso incluye un cargo de hurto mayor en tercer grado. La acusación permanece en etapa judicial y no equivale a una condena.

El denunciante habría encontrado en Facebook el perfil de una persona que se presentó como abogado y ofrecía asistencia para gestionar documentos migratorios. El reporte policial, citado por NBC 6, señala que el hombre creyó que el ofrecimiento era legítimo y avanzó con los pagos solicitados.

La operación incluyó USD 1.820 enviados a través de Zelle y otros USD 790 mediante Bank of America, detalló NBC Miami. Tras esos desembolsos, la víctima recibió contactos de personas que le reclamaron una suma adicional para completar el supuesto trámite.

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Además, el hombre recibió correos electrónicos que aparentaban provenir de empleados de inmigración y participó en una videollamada. Durante esa conversación, le habrían indicado que reunía los requisitos para continuar con el proceso de residencia, tal como consta en la información divulgada por la policía.

La identidad del supuesto abogado que se comunicó con la víctima no figura en el reporte. Tampoco se conoció públicamente quién participó de la videollamada ni si existen otras personas investigadas por los hechos.

Un pedido de USD 10.000 despertó las sospechas

La denuncia tomó impulso luego de que los responsables del contacto exigieran otros USD 10.000, de acuerdo con el informe recogido por NBC Miami. La víctima rechazó pagar esa cantidad y, posteriormente, recibió una nueva solicitud por USD 2.810.

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Ese cambio en la cifra llevó al hombre a desconfiar de la gestión. Conservó los comprobantes de las transferencias y presentó una denuncia en Nueva York, donde reside. Los investigadores siguieron el recorrido bancario de los fondos hasta una cuenta relacionada con Maya Guerrero en Doral.

La Policía de Doral indicó que la pesquisa vinculó los pagos realizados por el denunciante con la mujer arrestada. Las autoridades no difundieron detalles sobre la fecha exacta en que se produjeron las transacciones ni sobre la duración de los contactos previos a la denuncia.

El expediente se suma a otras advertencias difundidas por autoridades y abogados del sur de Florida sobre engaños dirigidos a personas que buscan asesoramiento para resolver trámites migratorios. En este caso, la investigación se concentra en los pagos y en la supuesta representación legal ofrecida por internet.

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La acusada negó saber el origen de los fondos

Maya Guerrero negó ante los detectives su participación en el fraude y afirmó que un desconocido movió los fondos en su cuenta (Captura de video)

Ante los detectives, Quely Jhoana Maya Guerrero negó conocer el origen del dinero y rechazó haber participado en un fraude, afirmó NBC 6 al citar el reporte de arresto. En otra versión recogida por NBC Miami, sostuvo que una persona desconocida ingresó a su cuenta bancaria y transfirió los fondos a su hija.

La mujer fue detenida el lunes y quedó en libertad tras pagar una fianza de USD 2.500, informó ese medio. La Policía de Doral la acusa de hurto mayor en tercer grado, una figura penal vinculada al monto que, según los investigadores, perdió la víctima.

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Un equipo de NBC 6 acudió a la vivienda de la acusada, pero ella no quiso hacer declaraciones. No se informó si cuenta con representación legal ni si presentó una respuesta formal a los cargos.

La Policía de Doral pidió que posibles víctimas se comuniquen

El jefe de la Policía de Doral, Matthew Castillo, publicó un video del arresto y sostuvo que el departamento actuará frente a denuncias de esta naturaleza. “No vamos a permitir eso en esta comunidad”, expresó el funcionario en declaraciones difundidas por NBC 6.

Castillo también remarcó que la policía local no aplica leyes migratorias. “Estamos para la comunidad. No hacemos cumplir leyes de inmigración”, aseguró, en una cita traducida al español a partir de sus declaraciones en inglés.

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Las autoridades pidieron que cualquier persona que crea haber sido afectada por un esquema similar se contacte con la Policía de Doral. La investigación continúa abierta mientras los detectives buscan determinar si hubo más transferencias o posibles víctimas relacionadas con el caso.