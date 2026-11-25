Las fiestas más viajadas del año en Estados Unidos también son las más caóticas para quienes dependen del transporte aéreo (REUTERS/Kylie Cooper)

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Cada noviembre, más de 79 millones de personas se movilizan por los aeropuertos de Estados Unidos durante la semana de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias).

Es el período de mayor tráfico aéreo del año y, para muchos viajeros, también el más frustrante. Un nuevo estudio vino a ponerle números a ese caos.

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La compañía de internet móvil prepago Nomad eSIM cruzó datos de demoras, cancelaciones y reseñas de pasajeros de los últimos tres años festivos para construir un Chaos Score — una puntuación de desorden — para cada uno de los principales aeropuertos del país. El resultado fue claro: Chicago O’Hare se quedó con el primer puesto con 96,73 puntos sobre 100, muy por encima del resto.

Más de 79 millones de personas intentan llegar a destino durante la misma semana, convirtiendo cada aeropuerto en un punto crítico (REUTERS/Jim Vondruska)

El aeropuerto más congestionado del país

En el caso del aeropuerto O’Hare, los números son contundentes. El 28% de sus vuelos sufrió demoras durante los últimos tres períodos del Día de Acción de Gracias, con una espera promedio de 93 minutos por pasajero. Además, el 6,13% de los vuelos programados fueron directamente cancelados.

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La combinación de esos factores lo posicionó a una distancia considerable del segundo clasificado. El aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York obtuvo un Chaos Score de 72,66 puntos, lo que representa una brecha de 24 puntos con O’Hare.

El aeropuerto de Chicago carga con una historia de demoras que se repite año tras año en las mismas fechas (REUTERS/Jim Vondruska)

La segunda peor experiencia, según los pasajeros

El JFK no entró al listado solo por sus datos operativos. El estudio de Nomad eSIM encontró que casi el 20% de las reseñas de Google del aeropuerto son negativas: de un total de 53.462 reseñas analizadas, 10.446 corresponden a valoraciones de una o dos estrellas.

Uno de esos testimonios describe una experiencia particularmente difícil. “Tras aterrizar en la Terminal 4 del JFK después de un agotador vuelo de ocho horas, nos informaron que nuestro vuelo de conexión con Delta había sido cancelado”, relató un usuario cuya reseña fue recogida por el estudio.

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“Lo que siguió fue una de las peores experiencias que hemos tenido en un aeropuerto”, añadió en la misma reseña.

El viajero también apuntó contra la infraestructura del terminal. “Apenas había algunas decenas de asientos para cientos de pasajeros varados. Familias, adultos mayores y niños terminaron sentados en el suelo de baldosas durante horas porque simplemente no había otro lugar donde esperar”, describió en su reseña, tal como consignó la investigación.

Miles de pasajeros dejaron constancia de su experiencia en el aeropuerto neoyorquino, y la mayoría no tiene nada bueno para decir (REUTERS/Shannon Stapleton)

El ranking completo

El portal especializado Travel and Tour World publicó el desglose completo del Chaos Score para seis de los diez aeropuertos del listado. El ranking, tal como lo difundió Nomad eSIM, es el siguiente:

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Chicago O’Hare, Illinois — 96,73 John F. Kennedy, Nueva York — 72,66 Fort Lauderdale-Hollywood, Florida — 68,74 Detroit Metropolitan Wayne County, Míchigan — 68,16 Dallas-Fort Worth, Texas — 64,80 Orlando International, Florida — s/d Filadelfia International, Pensilvania — s/d Miami International, Florida — s/d Newark Liberty International, Nueva Jersey — 61,30 Minneapolis-St. Paul International, Minnesota — s/d

Los aeropuertos de Orlando, Filadelfia, Miami y Minneapolis-St. Paul integran el top 10 pero Nomad eSIM no difundió su puntaje individual.

Con 61,30 puntos en el Chaos Score, Newark Liberty es el último aeropuerto del listado con datos confirmados por el estudio (REUTERS/Eduardo Munoz)

Spencer Snell, responsable de marketing de Nomad eSIM, subrayó la importancia de la conectividad durante imprevistos.

“Ya sea para buscar vuelos alternativos, reorganizar el transporte o mantener a la familia informada sobre la hora de llegada, poder resolver las cosas rápidamente desde el celular puede hacer que una situación frustrante sea mucho más manejable”, afirmó Snell en declaraciones recogidas por Fox News.

“El mejor consejo es planificar con antelación, mantener la flexibilidad y darse un margen extra de tiempo, especialmente cuando se viaja en un período festivo tan concurrido”, completó el ejecutivo.

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