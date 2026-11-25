Jeff Bezos dejó un empleo en un fondo de cobertura de Nueva York para crear Amazon, tras evaluar qué arrepentimientos tendría a los 80 años (REUTERS/Manuel Orbegozo)

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Para los aspirantes a emprendedores, una de las partes más difíciles de iniciar un negocio no es necesariamente tener una gran idea. Es estar dispuesto a abandonar una carrera estable y arriesgarse con algo que podría no funcionar. Incluso Jeff Bezos, quien ahora tiene un patrimonio neto de USD 357.000 millones, enfrentó ese dilema.

Antes de crear Amazon, tenía un empleo lucrativo en un fondo de cobertura de Nueva York y, a medida que internet comenzaba a despegar, Bezos vio una oportunidad de construir algo grande mediante la venta de libros en línea. Sin embargo, todavía dudaba en dejar atrás su carrera.

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“El marco que encontré y que hizo que la decisión fuera increíblemente fácil fue lo que llamé —algo que solo un nerd llamaría así— un marco de minimización del arrepentimiento”, dijo Bezos en una entrevista de 2001 con la Academy of Achievement que resurgió en las redes sociales.

“Quería proyectarme hasta los 80 años y decir: ‘Bien, ahora estoy mirando hacia atrás en mi vida. Quiero haber minimizado la cantidad de arrepentimientos que tengo’”, compartió.

Su entonces esposa, MacKenzie Scott, lo apoyaba al 100%, dijo Bezos, pero uno de sus mayores desafíos fue resistir las tentaciones de corto plazo, como dejar sobre la mesa un bono anual. Solo cuando pensó en su futuro a largo plazo, la decisión se volvió clara.

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MacKenzie Scott apoyó la decisión de Bezos, quien debió renunciar a incentivos de corto plazo, como su bono anual (REUTERS/Danny Moloshok)

“Si puedes proyectarte hasta los 80 años y pensar algo así como: ‘¿Qué pensaré en ese momento?’, eso te aleja de algunas de las confusiones cotidianas”, agregó.

“Sabía que, si fracasaba, no me arrepentiría de eso, pero sabía que lo único de lo que podría arrepentirme era de no haberlo intentado nunca y sabía que eso me perseguiría todos los días”.

Cómo Bezos convirtió una hoja en blanco en Amazon

Si bien la decisión de Bezos de crear Amazon puede parecer obvia en retrospectiva —el gigante del comercio electrónico generó aproximadamente USD 716.000 millones en ingresos en 2025 y ahora encabeza la lista Fortune 500—, dijo que construir una empresa desde cero es mucho menos sencillo.

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“Esa etapa de la hoja en blanco es una de las etapas más difíciles”, dijo Bezos.

Durante el viaje en auto de costa a costa, desde Nueva York hasta Seattle, escribió el primer borrador de un plan de aproximadamente 30 páginas para lo que se convertiría en Amazon. Sin embargo, reconoció que el documento no predeciría exactamente cómo se desarrollaría el negocio, que comenzó en su garaje.

“El plan de negocios no sobrevivirá a sus primeros encuentros con la realidad”, dijo. “Siempre será diferente; la realidad nunca será el plan. Pero la disciplina de escribir el plan te obliga a pensar algunos de los problemas y a sentirte mentalmente cómodo en ese espacio”.

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Bezos redactó el primer plan de Amazon durante un viaje en auto entre Nueva York y Seattle (REUTERS/Dado Ruvic)

Incluso el nombre de la empresa requirió cierta prueba y error. Bezos inicialmente constituyó el negocio como “Cadabra”, un juego de palabras con “abracadabra”. Después de darse cuenta de que el nombre sonaba demasiado parecido a “cadáver”, lo cambió por Amazon apenas tres meses más tarde.

Incluso la planificación meticulosa y el trabajo duro no garantizan que una startup se convierta en el próximo gran fenómeno. Bezos dijo que los emprendedores también deben reconocer el papel que desempeñan el momento oportuno y la suerte para transformar una pequeña empresa en algo mucho más grande.

“Hay muchos emprendedores, hay muchas personas que son muy inteligentes y muy trabajadoras, [pero] muy pocas tienen alguna vez la alineación planetaria que lleva a una compañía diminuta a convertirse en algo sustancial”, dijo Bezos.

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El fundador de Amazon advirtió que ningún plan de negocios resiste intacto su primer contacto con la realidad (REUTERS/Abdul Saboor)

Bezos dice que la generación Z debería ir a la universidad antes de crear su propia empresa

Al igual que la oportunidad que Bezos vio con internet, la era de la inteligencia artificial presentó otra gran oportunidad para nuevos tipos de empresas. Pero eso no significa que crea que los jóvenes deban apresurarse a dejarlo todo y lanzar una startup.

“Es posible tener 18, 19 o 20 años, abandonar la universidad y ser un gran emprendedor”, dijo Bezos en la Italian Tech Week el año pasado. “Tenemos ejemplos famosos de que eso funcionó: Bill Gates, Mark Zuckerberg, etcétera. Pero esas personas son la excepción”.

En cambio, el empresario, ahora de 62 años, sostuvo que adquirir experiencia primero puede mejorar las probabilidades de éxito de un aspirante a fundador. El propio Bezos se graduó de la Universidad de Princeton en 1986 con un título en ingeniería, antes de incursionar en las finanzas y, luego, en el emprendimiento.

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“Fundé Amazon cuando tenía 30 años, no cuando tenía 20, y creo que esos 10 años adicionales de experiencia mejoraron las probabilidades de que Amazon tuviera éxito”, dijo. “Así que ese sería siempre mi consejo. Terminé la universidad y creo que me fue útil”.

Bezos fundó Amazon a los 30 años y afirmó que su experiencia previa mejoró las posibilidades de éxito de la compañía (AP)

En última instancia, Bezos recomendó encontrar un equilibrio entre disfrutar el presente y tomar decisiones que permitan sentirse satisfecho con la vida construida al mirar hacia atrás a los 80 años.

“Debes vivir el presente”, dijo Bezos a la Academy of Achievement. “Creo que lo que haces es pensar en la gran extensión de tiempo que tienes por delante e intentar asegurarte de planificar para eso de una forma que, en última instancia, te deje satisfecho”.

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(c) 2026, Fortune