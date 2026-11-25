Un jurado del condado de Blount declaró culpable de asesinato capital a la madre de acogida Brooklyn Paige Posey Grimes por la muerte de un niño de 18 meses (Oficina del Sheriff del Condado de Blount)

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Un jurado del condado de Blount, en Alabama, declaró culpable a Brooklyn Paige Posey Grimes, de 33 años, por asesinato capital en la muerte de un niño de acogida de 18 meses que pesaba apenas 2,9 kilos al momento de su fallecimiento. El veredicto se conoció el martes, tras un juicio que se extendió durante nueve días.

La fiscal de distrito Pamela Casey informó que Grimes también fue condenada por asesinato, asesinato por delito grave y abuso agravado de un menor de seis años. La pena será determinada en una audiencia prevista para marzo de 2027.

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La fiscalía no solicitó la pena de muerte, informó el medio ABC News. En Alabama, una condena por asesinato capital puede derivar en prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional cuando el Estado no pide la ejecución.

El niño murió tras perder peso y faltar a controles médicos

El menor murió en noviembre de 2023 luego de sufrir desnutrición, de acuerdo con la fiscalía del condado de Blount. Cuando fue llevado al hospital, pesaba 2,9 kilogramos.

Los médicos que declararon durante el proceso sostuvieron que las condiciones congénitas diagnosticadas al niño no eran terminales, señaló ABC News. El pequeño había ingresado al hogar de los Grimes en agosto de 2022, cuando tenía cerca de tres meses.

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Registros judiciales citados por el medio indican que el 25 de septiembre de 2023 fue atendido en el hospital Children’s of Alabama, donde recibió diagnósticos por varios trastornos congénitos. Sin embargo, no asistió a una consulta de seguimiento programada para el 20 de octubre y tampoco hubo respuesta a los llamados realizados desde el centro médico.

La acusación planteó que el niño permaneció cerca de dos meses sin recibir atención médica. Durante ese período, la familia de acogida habría faltado a cuatro citas médicas programadas, tal como expuso la fiscalía ante el jurado.

La fiscalía describió al menor como “gravemente emaciado”

El 22 de noviembre de 2023, Brooklyn y su esposo, Mason John Grimes, trasladaron al niño a un hospital de la zona debido a que no respiraba. Los fiscales lo describieron en documentos judiciales como un menor gravemente emaciado y frío al tacto.

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El alguacil del condado había resumido el estado del niño con la expresión “piel y huesos”, una frase recogida por ABC 33/40. La fiscalía presentó esa condición física como parte central de su argumento de que la muerte era evitable.

“Este niño dependía por completo de su familia de acogida. No podía alimentarse ni conseguir atención médica por sí mismo”, afirmó Casey en una declaración difundida después del veredicto. La cita fue traducida del inglés.

La fiscal sostuvo que la responsabilidad de garantizar la alimentación y los controles médicos recaía exclusivamente en los adultos que tenían la custodia temporal del menor. El jurado aceptó la acusación tras escuchar a médicos y revisar los antecedentes de las consultas que no se concretaron.

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Mason Grimes espera un juicio por los mismos cargos

El coacusado Mason John Grimes permanece bajo arresto a la espera de un juicio por los mismos delitos imputados a su esposa (Oficina del Sheriff del Condado de Blount)

Mason John Grimes, de 39 años, enfrenta cargos de asesinato capital, asesinato, asesinato por delito grave y abuso agravado de un menor de seis años en relación con la muerte. Permanece detenido desde el arresto de la pareja y todavía no se informó una fecha para su juicio.

Los otros niños que vivían en el domicilio fueron retirados tras la investigación y quedaron sujetos a planes de seguridad, informó WBRC. Las autoridades no divulgaron más detalles sobre esas medidas.

La audiencia de sentencia contra Brooklyn Paige Posey Grimes está fijada para marzo. Allí, el juez Gregory Reid definirá la pena que recibirá por los delitos por los que fue declarada culpable.

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