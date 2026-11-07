Una avioneta aterrizó de emergencia en una carretera de Florida y chocó contra una camioneta

Un Cessna 172D realizó un aterrizaje de emergencia en una carretera de North Fort Myers tras reportar una falla de motor (Facebook: Danny Roldan).

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Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia y chocó contra la parte trasera de un vehículo este sábado al mediodía en North Fort Myers, Florida, luego de que sus dos pilotos reportaran una falla mecánica durante el vuelo. No se registraron heridos.

La aeronave, una Cessna 172D Skyhawk, descendió sobre Bayshore Road, cerca de la Interestatal 75, e impactó contra una camioneta que circulaba en dirección este. El choque provocó daños en ambos vehículos y generó demoras de varios kilómetros en el tránsito, precisó Gulf Coast News Now.

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Las autoridades confirmaron que el piloto informó un problema en el motor, aunque aún no precisaron la naturaleza de la falla. Tampoco se difundieron las identidades de los ocupantes de la avioneta y del conductor del vehículo, indicó Fox 13 News.

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia y chocó contra una camioneta en North Fort Myers sin registrar heridos (Lee County Sheriff's Office).

En la respuesta de emergencia participaron equipos de la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, el Departamento de Transporte de Florida, Bayshore Fire Rescue y Airport Fire Rescue. La Administración Federal de Aviación (FAA) quedó a cargo de la investigación.

El sheriff Carmine Marceno destacó que el incidente concluyó sin víctimas: “Afortunadamente, este incidente tuvo un desenlace positivo y nadie resultó herido”.

El funcionario señaló que, “dadas las recientes y trágicas noticias sobre accidentes aéreos”, agradecía que todas las personas involucradas estuvieran a salvo. Asimismo, Marceno elogió la labor de los agentes y aseguró que la dependencia colaborará con la FAA durante la revisión de las circunstancias del siniestro.

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La Administración Federal de Aviación asumió la investigación del incidente tras la notificación de una falla en el motor (Lee County Sheriff's Office).

Testigos relataron la sorpresiva aparición de la avioneta en la carretera

La irrupción de una avioneta en plena carretera sorprendió a quienes se encontraban en la zona. Faith John, residente de North Fort Myers, contó a Gulf Coast News Now que, en un primer momento, creyó haber escuchado una colisión entre vehículos: “Me di vuelta y vi un avión que rebotaba por la carretera”.

Por su parte, Dessy Makay, quien publicó un video del hecho en Facebook, declaró al diario News-Press que la aeronave descendió frente a ella, muy cerca de su esposo. “Por lo que pudimos ver, parecía tratarse de un aterrizaje de emergencia más que de un accidente”, dijo.

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Equipos de rescate, transporte y seguridad del condado de Lee participaron en la respuesta al siniestro vial (Lee County Sheriff's Office).

A Lindsey Wegelian le asombró lo insólito de la situación: “Sin duda, no es algo que se vea todos los días frente a la casa, eso seguro”.

Asimismo, afirmó: “La verdad es que no me sorprende. Es algo muy típico de Florida. Me alegra que nadie parezca haber resultado herido, lo cual siempre es buena señal”.

De acuerdo con Gulf Coast News Now, el Cessna involucrado ya había atravesado otro episodio en agosto, cuando presentó problemas de motor durante un vuelo entre Fort Myers y Sebring, con tres personas a bordo.