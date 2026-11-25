Reynaldo Alvergue recomendó a los salvadoreños con estatus migratorio incierto que eviten los vuelos internos durante Acción de Gracias. (AP Foto/Cliff Owen)

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A pocos días de una de las fechas de mayor movimiento aéreo en Estados Unidos,el experto en migración Reynaldo Alvergue pidió a los salvadoreños con estatus migratorio incierto que eviten los viajes internos durante Acción de Gracias, ante el riesgo de controles y detenciones en los aeropuertos.

El director de SOS Inmigración sostuvo, durante una entrevista en el programa Frente a Frente, que los permisos de trabajo no constituyen por sí mismos una autorización para viajar dentro de Estados Unidos. Según planteó, los pasajeros con solicitudes de asilo pendientes u otros procesos sin resolución definitiva enfrentan una mayor exposición en las terminales aéreas.

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“No importa el estatus que usted tenga, el permiso de trabajo no le da una autorización para poder viajar”, afirmó Alvergue. El especialista aseguró que abogados de inmigración han advertido a sus clientes que no se acerquen a los aeropuertos si no son residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses.

Las aerolíneas comerciales comparten sus listas de pasajeros con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. EFE/ Alberto Boal

Los vuelos internos concentran la preocupación por los controles migratorios

Alvergue vinculó su advertencia con el aumento de pasajeros previsto por Acción de Gracias, cuando millones de personas se desplazan dentro de Estados Unidos para reunirse con sus familias. En ese contexto, sostuvo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuenta con información anticipada sobre los pasajeros de los vuelos comerciales.

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“Las aerolíneas están obligadas a entregar sus listas de pasajeros al ICE”, dijo. A partir de esa información, según explicó, los agentes pueden conocer la situación migratoria de quienes abordan un avión y esperarlos a su llegada.

El director de SOS Inmigración mencionó casos de personas con solicitudes de asilo aún pendientes que fueron detenidas en aeropuertos. “Quien no tiene aprobación, mejor ni se mueva”, expresó al referirse a quienes no cuentan con una decisión favorable en sus expedientes migratorios.

Para los salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), Alvergue hizo una distinción. Indicó que, mientras su protección siga vigente hasta el 9 de marzo, pueden movilizarse dentro del país, aunque aclaró que cada situación depende del historial individual de la persona.

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“TPS están protegidos. Ya sabemos que tepesianos no tienen problema en moverse, incluso internamente, porque según la ley no los pueden agarrar, porque tienen una protección”, señaló.

La población de El Salvador con TPS descendió a cerca de 160 mil personas por ajustes de estatus derivados de lazos familiares. (Infobae Centroamérica/EFE/ Carlos Lemos)

El TPS permanece sin una decisión oficial sobre su futuro

El abogado describió la situación de los beneficiarios salvadoreños del TPS como un período de incertidumbre. Según explicó, el programa terminó de forma teórica en septiembre y recibió una extensión automática de seis meses, que vence el 9 de marzo. Hasta el momento de sus declaraciones, indicó, no existía un anuncio oficial que confirmara una nueva prórroga o la cancelación definitiva.

“Todavía no, porque no hay anuncio oficial”, respondió al ser consultado sobre una posible suspensión del TPS para los salvadoreños. Añadió que, si se produce una cancelación, las autoridades deberán comunicar un plazo para abandonar Estados Unidos, aunque remarcó que ese período no está definido.

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Alvergue sostuvo que una eventual salida podría depender de una decisión del Ejecutivo, mientras que el Congreso tendría la facultad de aprobar una reforma migratoria. Mencionó como referencia el programa Dignidad, impulsado por la congresista republicana María Elvira Salazar, que plantea opciones para inmigrantes con al menos cinco años de residencia y pago de impuestos.

El especialista estimó que la población salvadoreña con TPS ronda las 160 mil personas, una cifra que, según dijo, ha bajado porque algunos beneficiarios han regularizado su situación por vínculos familiares o matrimonio.

El experto pidió seguir únicamente las páginas oficiales ante la circulación de información falsa en redes sociales sobre el futuro del TPS y posibles vías automáticas hacia la residencia permanente.

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