El equipo SWAT de Jacksonville y agentes del FBI arrestaron a Jermaine Hardeman por el homicidio del menor Armani Lyons

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Un hombre buscado por la muerte a tiros de un niño de 3 años fue detenido en Florida después de intentar escapar en scooter entre el tráfico. Jermaine Hardeman, identificado por las autoridades como uno de los sospechosos del caso, fue arrestado el lunes 23 de noviembre en Jacksonville, informó la Policía de Atlanta.

El operativo estuvo a cargo del equipo SWAT de la Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO) y de la Fuerza de Tareas de Crímenes Violentos del FBI. Hardeman enfrenta cargos de homicidio grave, crueldad contra menores en segundo grado y posesión de un arma de fuego por parte de una persona condenada previamente por un delito grave.

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La información oficial no precisa cuándo será trasladado a Georgia ni la fecha de su primera comparecencia judicial. La investigación sobre el disparo que causó la muerte del menor sigue abierta, tal y como informó la Policía de Atlanta.

Hardeman intentó escapar en scooter durante el operativo en Jacksonville

Hardeman intentó huir en un scooter entre el tráfico antes de que los vehículos oficiales bloquearan su paso

La JSO aseguró que sus agentes localizaron a Hardeman en Jacksonville cuando cumplían órdenes de arresto pendientes en su contra. De acuerdo con imágenes de cámaras corporales difundidas por la agencia y recogidas por First Coast News, el sospechoso intentó huir en un scooter mientras circulaba entre vehículos.

Los oficiales lograron detenerlo cuando lo bloquearon entre dos autos, tras lo cual quedó bajo custodia. La operación contó con apoyo de agentes federales del FBI, indicó la oficina del sheriff.

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La Policía de Atlanta y la oficina local del FBI anunciaron el arresto el martes 24 de noviembre. People señaló que el detenido tiene 36 años, mientras que otra información atribuida a la fuerza policial de Atlanta lo identifica con 35; las fuentes consultadas difieren sobre su edad.

El expediente incluye una acusación de felony murder, una figura del sistema penal estadounidense que suele aplicarse cuando una muerte ocurre durante la presunta comisión de otro delito. La imputación no equivale a una condena, y Hardeman deberá responder ante un tribunal por los cargos presentados.

Armani Lyons murió tras recibir un disparo en abril

La víctima fue identificada como Armani Lyons, de 3 años. Agentes de Atlanta acudieron poco después de las 00:30 del 5 de abril a un apartamento situado en la cuadra 900 de Washington Street SW, luego de que se reportara una persona herida por disparos.

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Al llegar, los oficiales encontraron al niño con una herida de bala, detalló People. El menor fue trasladado a un hospital, donde murió.

Las autoridades no han divulgado cómo se produjo el disparo ni han precisado quién manipulaba el arma en el momento del hecho. Esa falta de información ha mantenido bajo reserva aspectos centrales de la investigación, incluida la secuencia previa a la muerte de Lyons.

En abril, Troy Huff, vocero de la familia de los sospechosos, declaró a WSB-TV que Barbara Edwards, quien cuidaba al niño, lo encontró en la sala de la vivienda y llamó a la Policía. Huff también afirmó que Hardeman, hijo de Edwards, se encontraba en el inmueble cuando ocurrieron los hechos.

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Barbara Edwards fue arrestada una semana después del tiroteo

Barbara Edwards, de 71 años, fue detenida en abril bajo cargos de asesinato mientras cuidaba a la víctima

Los detectives de Homicidios obtuvieron el 8 de abril órdenes de arresto contra Hardeman y Edwards, de 71 años, de acuerdo con la Policía de Atlanta. Edwards fue detenida el 13 de abril, por lo que el arresto de Hardeman constituye el segundo realizado en relación con la muerte del menor.

Edwards enfrenta cargos de asesinato, crueldad contra menores y posesión de arma de fuego por parte de una persona condenada por un delito grave, reportó People. La Policía había indicado previamente que Armani estaba bajo su cuidado mientras uno de sus padres trabajaba.

Hardeman afronta las mismas acusaciones principales, aunque la formulación de los cargos difundida por las autoridades incluye homicidio grave y crueldad contra menores en segundo grado. Ambos permanecen acusados, sin que se haya informado de una condena en el caso.

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Las autoridades de Georgia no han comunicado detalles sobre la extradición de Hardeman desde Florida. Ese procedimiento y su posterior presentación ante un tribunal de Atlanta figuran entre los próximos pasos previstos en la causa.