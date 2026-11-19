El Servicio Meteorológico Nacional emitió vigilancias por inundaciones en cuatro condados del sur de California ante el paso de un río atmosférico. (NWS Los Ángeles)

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Una tormenta de río atmosférico, la más intensa de la temporada en el sur de California, trajo lluvias fuertes, riesgo de inundaciones y flujos de lodo y escombros a los condados de Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo este jueves 19 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió vigilancias por inundaciones para los cuatro condados con horarios escalonados: San Luis Obispo y Santa Bárbara quedaron bajo alerta desde el miércoles 18, Ventura desde la 1 de la mañana del jueves, y Los Ángeles a partir de las 6 de la mañana de hoy.

Desde la tarde del miércoles, las autoridades del condado de Los Ángeles mantienen avisos de evacuación para los residentes que viven cerca de las cicatrices dejadas por los incendios de Palisades, Hurst, Sunset, Eaton, Kenneth y Canyon. La medida permanece vigente hasta las 8 de la mañana del viernes 20 de noviembre.

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Un aviso de evacuación exige prepararse para partir; solo una orden de evacuación obliga a salir de forma inmediata.

Cuándo llegaron las lluvias más intensas

El sistema de baja presión avanzó desde el norte de California durante la noche del miércoles. Las primeras bandas de lluvia alcanzaron Ventura y Santa Bárbara durante la madrugada, con el pico entre las 2 y las 5 de la mañana, cuando el NWS ya había emitido avisos por inundaciones repentinas en ambos condados.

☔Rain is coming! A significant storm is incoming, bringing rain and chances of flooding, gusty winds, and risk of thunderstorms late Wednesday into Thursday. See graphics for more details! #LArain #CAwx https://t.co/bREkE3afXN — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 18, 2026

El frente avanzó hacia el este y el tramo más intenso llegó al condado de Los Ángeles durante la mañana, en plena hora pico de tránsito. Las precipitaciones más débiles pueden extenderse hasta el viernes.

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Advertencias de evacuación en Palisades, Hurst y Sunset

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) emitió las advertencias el miércoles por la mañana para las zonas afectadas por los incendios de Palisades, Hurst y Sunset, entre otras. Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) recorrieron las viviendas con mayor riesgo para notificar directamente a sus ocupantes.

La alcaldesa Karen Bass instó a los angelinos a seguir las instrucciones oficiales. “Las lluvias fuertes pueden provocar inundaciones en calles, árboles caídos y flujos de lodo y escombros que los angelinos deben tomar en serio”, dijo en un comunicado municipal.

Lluvia, nieve, viento y alertas marítimas

El NWS pronosticó acumulados generales de entre 25 y 76 milímetros (1 a 3 pulgadas). En montañas y estribaciones, los totales podrían alcanzar entre 76 y 127 milímetros (3 a 5 pulgadas), con los registros más altos en San Luis Obispo y Santa Bárbara. Las tasas de lluvia rondan los 25 milímetros (1 pulgada) por hora en puntos localizados, especialmente durante tormentas eléctricas, cuya probabilidad es del 20%.

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Aviso Especial Marítimo incluye Aguas exteriores desde Isla Santa Cruz a Isla San Clemente hasta 60 MN costa afuera incluyendo las Islas San Nicolas y Santa Barbara hasta las 8:30 AM PST https://t.co/IHGT0aR3oA — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 19, 2026

En cuanto a nieve, se esperan entre 10 y 20 centímetros (4 a 8 pulgadas) por encima de los 2.134 metros (7.000 pies) y entre 2,5 y 7,6 centímetros (1 a 3 pulgadas) en la franja de 1.676 a 2.134 metros (5.500 a 7.000 pies). Es la primera nevada significativa de la temporada en las montañas del sur del estado.

Los vientos registran ráfagas de entre 48 y 97 kilómetros por hora (30 a 60 millas por hora) en comunidades de montaña de Santa Bárbara y San Luis Obispo, con riesgo de caída de ramas y cortes puntuales de electricidad. Las condiciones marítimas también son peligrosas: el NWS advirtió sobre alto oleaje y corrientes de resaca en las costas del sur del estado, con un aviso de surf activo para varias zonas hasta el viernes.

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Qué riesgos enfrentan las zonas quemadas y cómo actuar

Las áreas afectadas por incendios recientes concentran el mayor peligro. El fuego destruye la vegetación que absorbe el agua y estabiliza el suelo, y deja una capa que repele la lluvia.

La destrucción de la cobertura vegetal en áreas quemadas acelera la escorrentía pluvial y eleva la posibilidad de deslaves. (AFP)

Esa combinación acelera la escorrentía y eleva el riesgo de flujos de lodo, rocas y restos vegetales incluso ante precipitaciones moderadas. Joseph Riser, vocero del Departamento de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Los Ángeles, advirtió en declaraciones a Newsweek que se esperan “casi seis u ocho horas de lluvia en su punto máximo”, lo que convierte la intensidad sostenida en el factor de mayor riesgo para las zonas quemadas.

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Las autoridades recomiendan a los residentes:

No cruzar calles inundadas ni cauces, aunque parezcan poco profundos.

Preparar documentos, medicamentos, cargadores y una ruta de salida antes de que las condiciones empeoren.

Evitar estacionar vehículos bajo árboles o cerca de laderas inestables.

Evitar desplazamientos durante los picos de lluvia y revisar alertas antes de salir.

Obedecer de inmediato cualquier orden de evacuación

Para seguir la evolución de las alertas en tiempo real, el NWS actualiza la información en weather.gov/lox. Las zonas bajo advertencia y los horarios de vigencia pueden cambiar con rapidez.