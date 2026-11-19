Nueva York reemplazó una fuerza armada entrenada en contraterrorismo por civiles sin poderes de arresto. El debate se extendió más allá de los límites de la ciudad (REUTERS/Adam Gray)

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Nueva York tiene desde esta semana una policía diferente. El alcalde Zohran Mamdani y el concejal Chi Ossé anunciaron el lunes la disolución del Strategic Response Group (SRG), el cuerpo de la Policía de Nueva York (NYPD) que durante años concentró la respuesta ante amenazas terroristas y disturbios en las calles de la ciudad más poblada de Estados Unidos.

En su lugar, la alcaldía creó la Community Dialogue and De-escalation Division (CDDD): una agencia integrada por civiles desarmados, sin poderes de arresto, con mandato de dialogar con manifestantes. Si la situación se torna violenta, pueden convocar a policías uniformados, pero no intervenir por cuenta propia.

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Mamdani justificó el cambio al sostener que el contraterrorismo y la gestión de protestas deben quedar en manos de entidades separadas.

El alcalde de Nueva York llegó al cargo con la promesa de disolver el SRG. Esta semana la cumplió (AP Photo/Stephanie Rojas)

La respuesta desde el sur

La senadora Ashley Moody, republicana de Florida y ex fiscal general del estado, fue la primera en tomar la palabra. “Florida siempre busca nuevos oficiales bien calificados”, dijo en reacción al anuncio.

“El estado del sol da la bienvenida a los miembros del SRG de la NYPD a unirse a nuestra misión de proteger las comunidades de Florida”, añadió en declaraciones recogidas por Fox News.

El comisionado del condado Miami-Dade, Roberto González, también extendió la invitación: “En Florida, respaldar a los hombres y mujeres que portan la placa es siempre nuestra prioridad. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade es la mejor del país. Los mejores de la NYPD: estamos contratando”.

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Moody convocó a los miembros del SRG a unirse a las fuerzas de seguridad de Florida horas después de que Mamdani confirmara la disolución de la unidad (REUTERS/Giorgio Viera)

Meses antes del anuncio de Mamdani, el sheriff del condado Volusia, Michael Chitwood, ya había alquilado espacios publicitarios en Times Square para atraer agentes neoyorquinos hacia Daytona Beach.

Los carteles incluían un código QR para que los interesados pudieran aplicar en el momento. “Sirve a una comunidad que te aprecia”, rezaba uno de los avisos. “Van a tener apoyo aquí y una calidad de vida extraordinaria”, afirmó Chitwood ante la filial de Fox News en Orlando.

Entre 2019 y 2023, casi 376.000 neoyorquinos se trasladaron al estado, tal como informó el canal WPIX-11 News de Nueva York.

Meses antes del anuncio de Mamdani, Daytona Beach ya competía por los policías neoyorquinos con publicidad en el corazón de Manhattan (The Zimmerman Agency/Facebook)

Las voces en contra

El ex comisionador de la NYPD Bill Bratton, quien creó tanto el SRG —de 600 agentes— como el Counterterrorism Critical Response Command de 500 efectivos durante sus gestiones bajo los alcaldes Rudy Giuliani y Bill de Blasio, advirtió que la ciudad puede reorganizar la policía, pero no puede “reorganizar las amenazas que requieren” la respuesta especializada del SRG.

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Lo dijo en su cuenta de X, acompañado de una columna de opinión publicada en el New York Post.

El ex comisionador advirtió que Nueva York puede reorganizar su policía, pero no puede reorganizar las amenazas que justificaron la creación del SRG (CBS Sunday Morning)

Las críticas no llegaron solo desde la oposición republicana. El concejal demócrata por Queens James Gennaro cuestionó públicamente si la NYPD conservará “el entrenamiento especializado y la experiencia para responder a situaciones volátiles y potencialmente violentas”.

Gennaro advirtió además sobre la capacidad del municipio para actuar ante eventos masivos e incidentes mayores, incluidos ataques con tiradores activos.

Gennaro planteó dudas sobre la capacidad del municipio para actuar ante eventos masivos e incidentes mayores (REUTERS/Eduardo Munoz)

Los antecedentes detrás de la reforma

Al presentar la nueva división, tanto Mamdani como Ossé hicieron referencia a sus propios antecedentes con la justicia. “Los dos sabemos algo de eso”, dijeron en tono irónico al explicar que los oficiales aún tienen la potestad de arrestar a quienes incurran en “desobediencia civil”.

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Ossé fue detenido en abril de este año mientras protestaba contra el desalojo de un vecino; Mamdani, por su parte, fue arrestado en 2023 durante una protesta que bloqueó el tráfico frente a la residencia del senador Chuck Schumer, en Brooklyn.

Fox News Digital contactó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y al gobernador electo del estado, Byron Donalds, para obtener comentarios adicionales, pero no recibió respuesta hasta el momento.