El sistema estatal ORION presentó una falla que provocó demoras en la tramitación de licencias y registros vehiculares en Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sistema estatal ORION, utilizado para procesar licencias de conducir, registros de vehículos y otros documentos, presentó una interrupción parcial que podría provocar demoras en las oficinas de Miami-Dade, de acuerdo con información divulgada por autoridades de Florida y recogida por CBS News.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) informó el miércoles que investigaba dificultades en sus servicios digitales. Horas más tarde, la entidad identificó el inconveniente en la plataforma informática estatal, aunque no precisó su origen ni comunicó una fecha estimada para el restablecimiento completo.

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Hasta la mañana del jueves, el organismo no había confirmado que todos los servicios estuvieran nuevamente disponibles. Tampoco había señalado indicios de que el incidente estuviera vinculado con un ataque informático, tal y como indicó el medio.

ORION concentra trámites de licencias y documentación vehicular

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida descartó indicios de un ciberataque en la caída de su plataforma digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma ORION permite gestionar procesos vinculados con licencias de conducir, registros de automóviles y otros documentos administrados por el estado. Por esa razón, la falla puede afectar a residentes que necesiten renovar una licencia, completar una transferencia de vehículo o realizar otras operaciones que dependan de la conexión con la base estatal.

El FLHSMV comunicó cerca de las 11:05 a. m. que evaluaba las dificultades técnicas. Dos horas después, aseguró que había localizado el problema dentro de ORION, según publicó CBS News. La agencia no detalló qué componente provocó la interrupción ni informó si había servicios alternativos para completar los trámites afectados.

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La situación ocurre mientras varias dependencias de Florida mantienen contacto con la agencia estatal para conocer el alcance de la incidencia. Las autoridades recomendaron a quienes tengan citas o requieran documentación que revisen los canales oficiales antes de desplazarse, ya que la disponibilidad de cada gestión puede variar según la oficina.

Las oficinas de Miami-Dade permanecen abiertas al público

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, afirmó que el problema técnico ocurrió en una base de datos fuera de su control directo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, indicó que las sucursales locales continuaban operativas pese a los problemas en el sistema estatal. El funcionario explicó que su equipo coordinaba con las autoridades de Florida para reducir las interrupciones en la atención a los residentes.

Fernández sostuvo que la falla se produjo en la plataforma administrada por el estado y, por tanto, estaba fuera del control de su oficina. Aun así, aseguró que los empleados buscaban atender a los usuarios con la menor cantidad posible de inconvenientes.

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La continuidad de la atención presencial no garantiza que todos los trámites puedan completarse de inmediato. El medio advirtió que los servicios dependientes de ORION podrían registrar esperas más largas o dificultades para finalizar solicitudes, incluso si las oficinas se encuentran abiertas.

Una advertencia similar fue emitida por la oficina del recaudador de impuestos del condado Lee, que anticipó posibles retrasos para los usuarios. La coincidencia de avisos en distintos condados apunta a una afectación vinculada con la infraestructura estatal y no exclusivamente con las sedes de Miami-Dade.

Florida no ha vinculado la falla con incidentes de seguridad recientes

La interrupción de ORION coincidió temporalmente con una semana de problemas tecnológicos en distintos servicios de Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación suspendió de manera temporal los despegues en el país el viernes anterior debido a una falla de telecomunicaciones, que atribuyó a equipos antiguos afectados por un volumen excesivo de conexiones.

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La Administración Federal de Aviación afirmó entonces que no había señales de un ciberataque. Por su parte, Apple atribuyó a una actualización interna los inconvenientes que afectaron servicios como iCloud y Apple Pay el martes, y negó que esos problemas respondieran a una intrusión informática.

Las autoridades de Florida no establecieron una relación entre esos episodios y la caída parcial de ORION. Tampoco relacionaron el incidente actual con un acceso no autorizado a registros de conductores informado el 4 de septiembre.

En aquel caso, el FLHSMV notificó que una persona utilizó credenciales comprometidas para consultar registros que podían contener documentos e información personal. La agencia afirmó que no contaba con pruebas de que esos datos hubieran sido utilizados de forma indebida.

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Asimismo, el Departamento de Educación de Florida investiga un acceso no autorizado a su portal de ayuda financiera estudiantil, detectado el 19 de octubre, que pudo comprometer datos de unos 4,9 millones de personas. Las entidades estatales no han confirmado conexión alguna entre ese caso, el incidente de septiembre y las dificultades actuales en los trámites de licencias.