Christa Pike denunció ante un tribunal federal que el estado de Tennessee la mantiene en aislamiento total tras sobrevivir a un intento de ejecución.

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Christa Pike, la única mujer condenada a muerte en Tennessee, denunció ante un tribunal federal que el estado la mantiene en aislamiento total dentro de la enfermería de la prisión tras sobrevivir a la ejecución fallida del pasado 30 de septiembre de 2026, en presunta violación a un acuerdo de conciliación alcanzado en 2024 que, según su defensa, había puesto fin a casi tres décadas de confinamiento solitario.

Las denuncias constan en la declaración jurada del Exhibición C del expediente federal 3:22-cv-00537, presentada el 30 de octubre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Tennessee.

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La defensa acusa al estado de desconocer el acuerdo de 2024

Antes de este litigio, Pike llevaba 28 años en confinamiento solitario dentro del DJRC. La causa era la Política de Segregación Obligatoria del Departamento Correccional de Tennessee (TDOC), que exige mantener apartadas a las personas bajo sentencia de muerte del resto de la población carcelaria. Como Pike es la única mujer condenada a muerte en Tennessee, esa norma significaba en la práctica que vivía aislada de todas las demás internas.

CHRISTA PIKE: Pike survived two lethal doses during Tennessee's botched execution back in September. In a sworn declaration, she says she's suffering from burns and nerve damage, remains isolated from other inmates, and has to clean a roach-infested shower by herself. Her attorneys also want prison officials to let her replace clothes and belongings she gave away before expecting to die. But more importantly, they accuse the state of going back on a 2024 agreement that ended her 28 years in solitary confinement. A federal hearing is set for Dec. 1. Going through the full filings now... — Lauren Conlin (@conlin_lauren) November 17, 2026

En septiembre de 2024, según la declaración, Pike alcanzó un acuerdo con los demandados —encabezados por el comisionado correccional Frank Strada— por el que el TDOC le concedió una exención a esa política. El pacto le garantizaba acceso a comidas grupales, clases, servicios religiosos colectivos, trabajo y recreación compartida, actividades contempladas en su plan individualizado de reinserción. Pike afirmó que, desde entonces, pasó dos años conviviendo con otras internas en un pabellón del Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson (DJRC), en Nashville.

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Sus abogados sostienen que el retorno al aislamiento posterior al intento de ejecución contradice ese pacto y que Pike no renunció por escrito ni de ninguna otra forma a los derechos reconocidos en él.

Pike sobrevivió a la ejecución fallida en Tennessee tras recibir dos dosis letales

Según su declaración jurada, el 30 de septiembre de 2026 el personal penitenciario intentó colocarle una vía intravenosa en reiteradas ocasiones antes de lograr su cometido. Esos intentos, afirmó Pike, “fueron extraordinariamente dolorosos y aterradores”.

El acuerdo de conciliación alcanzado en 2024 con el comisionado Frank Strada puso fin a casi tres décadas de confinamiento solitario para la reclusa. (Tennessee Department of Correction/Handout via REUTERS)

A continuación, según sus propias palabras, recibió dos dosis letales del barbitúrico pentobarbital, pero sobrevivió. Fue trasladada en ambulancia a un hospital, donde permaneció conectada a un respirador durante varios días antes de recuperar paulatinamente la conciencia. Según su declaración jurada, obtuvo el alta el 9 de octubre de 2026 y regresó al DJRC.

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Pike denuncia quemaduras, daño nervioso y trauma psicológico tras la ejecución fallida

En su declaración, Pike describió las secuelas físicas y psicológicas que padece como consecuencia del procedimiento fallido: quemaduras graves, daño nervioso, dificultad para dormir, dolor debilitante y heridas en ambos brazos que aún están en proceso de cicatrización.

“No conozco el alcance total de mis lesiones, qué efectos a largo plazo tendrán ni cuán permanentes serán”, afirmó. Según el documento, en la actualidad recibe cuidados de heridas, tratamiento para el dolor nervioso y fisioterapia a distancia.

En la enfermería de Tennessee, Pike denuncia aislamiento, cucarachas y riesgo de infección

Desde su regreso al DJRC, Pike denunció que permanece recluida en la enfermería de la prisión, separada de todas las demás internas. Según su declaración, el único contacto humano significativo que tiene es con personal limitado, trabajadores de salud, su asesor espiritual y su equipo legal.

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Afirmó que no puede participar de comidas grupales, clases, servicios religiosos colectivos, trabajo ni recreación compartida, actividades que el acuerdo de 2024 le garantizaba a través de su plan individualizado.

La denuncia incluye reclamos por la presencia de cucarachas en la ducha de la enfermería del Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson.

A esa situación se suma, según denunció, una ducha infestada de cucarachas que debe limpiar por sus propios medios, condición que, a su entender, incrementa el riesgo de infección y de agravar las lesiones que aún no han sanado.

Pike subrayó que esa renovada reclusión, sumada a los 28 años de confinamiento solitario que soportó antes del acuerdo, “le causa graves daños psicológicos y trauma”. También señaló que cada jornada que permanece aislada agrava esa situación.

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La defensa no pide un regreso simple al pabellón anterior

El planteo de los abogados de Pike no implica necesariamente su reintegración al pabellón donde estaba alojada antes del intento de ejecución. Según la declaración, ese espacio alberga internas con antecedentes de agresiones y problemas disciplinarios.

Pike afirmó que durante los dos años que vivió allí fue testigo de múltiples agresiones entre internas y hacia el personal, así como de episodios de crisis psicológicas agudas. En su estado físico actual, sostuvo, no podría defenderse ni alejarse si otra interna la atacara, lo que hace que regresar a ese pabellón resulte también riesgoso.

Los abogados solicitaron autorización para reponer la ropa y pertenencias que la interna regaló antes de la fecha fijada para su muerte. (REUTERS/Seth Herald)

La situación se complica, además, porque según Pike el número de internas asignadas a esa área de máxima seguridad ha disminuido en los últimos años. Reintegrarla implicaría trasladar internas desde otras zonas del complejo a un área con mayores restricciones, lo que podría convertirla en blanco de represalias.

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La defensa también reclama el reemplazo de pertenencias entregadas antes de la ejecución

Según la misma declaración jurada, entre los pedidos formales que sus abogados presentaron al tribunal figura la autorización para que las autoridades penitenciarias le permitan a Pike reponer la ropa y las pertenencias que regaló antes del 30 de septiembre, cuando esperaba morir. La defensa reclama asimismo una solución de alojamiento que sea compatible con su atención médica, con su seguridad física y con los términos del acuerdo de 2024.

El estado se opuso a la moción de emergencia. El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, argumentó que el TDOC tiene la obligación constitucional de brindarle atención médica a Pike y que ella no puede “forzar al TDOC a comprometer ese deber” en favor de un plan de alojamiento que, a su entender, le daría acceso inferior a cuidados médicos. Skrmetti sostuvo además que el aislamiento responde a sus necesidades médicas y a su clasificación de máxima seguridad, y afirmó que una vez que Pike se recupere podrá reintegrarse a la población carcelaria.

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En paralelo, el gobernador Bill Lee suspendió todas las ejecuciones en Tennessee hasta fin de año y ordenó una revisión independiente del procedimiento fallido del 30 de septiembre.

Según consta en el expediente, el planteo judicial será tratado en una audiencia federal programada para el 1 de diciembre de 2026 ante el juez de distrito Waverly D. Crenshaw Jr. en Nashville.