El chofer somalí Mohamed Yusuf permanece hospitalizado en estado crítico tras ser sometido a cinco cirugías por fracturas y lesiones en la columna vertebral (Foto familiar)

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Mohamed Yusuf, conductor somalí estadounidense de Uber, fue estrangulado con su propio cinturón de seguridad y atropellado con su vehículo por un pasajero en la ciudad de Hopkins, Minnesota, en un ataque que lo dejó en estado crítico y que reavivó el debate sobre el clima de hostilidad hacia la comunidad somalí en Estados Unidos.

El acusado, identificado como Samit Apurva Patel, de 25 años, fue imputado el martes con un cargo de intento de asesinato en segundo grado y otro de robo de vehículo (carjacking).

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Los fiscales del condado de Hennepin determinaron que no existe prueba suficiente para demostrar que el ataque fue motivado por prejuicio, aunque reconocieron el impacto sobre la comunidad. “No disminuye el dolor que la familia y la comunidad somalí sienten ahora mismo”, declaró la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, al presentar los cargos en conferencia de prensa.

Yusuf, de 51 años, tiene costillas y una pierna fracturadas, lesiones en la columna vertebral, pulmones colapsados y hemorragia interna grave en varios órganos que debieron ser extirpados. Según su hijo, Mustafa Osman, fue sometido a cinco intervenciones quirúrgicas y su pronóstico es reservado.

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El ataque contra Yusuf ocurrió en una ruta del condado de Hennepin en Hopkins, Minnesota (KSTP 5)

El ataque ocurrió mientras Yusuf hablaba con su hermano por teléfono

De acuerdo con los documentos judiciales, Yusuf estaba en comunicación con su hermano —también conductor de Uber— cuando recogió al pasajero cerca de un bar en Mineápolis, poco antes de las 1 de la madrugada del sábado 14 de noviembre. El destino era Hopkins, en las afueras de la ciudad.

El hermano de Yusuf declaró a las autoridades que escuchó al pasajero decirle al conductor que no le gustaba el nombre Mohamed. Poco después, escuchó a Yusuf gritar en somalí que lo estaban estrangulando con un cinturón y que el auto pasaba sobre él.

“En un momento, dijo: ‘Me está ahorcando con un cinturón’. El forcejeo duró un par de minutos y luego hubo silencio”, según consta en la denuncia penal. Después se oyó al conductor gritar: “Dios mío, está manejando el auto encima de mí, me está atropellando”.

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La fiscal Moriarty señaló: “Lo que creemos que ocurrió es que el señor Yusuf fue estrangulado con su cinturón de seguridad, luego sacado del auto y atropellado por Patel, quien posiblemente volvió a pasarle el vehículo encima”. El ataque se produjo a apenas dos cuadras del domicilio del acusado.

Samit Apurva Patel enfrenta cargos por intento de asesinato en segundo grado y robo de vehículo tras el asalto contra el conductor Mohamed Yusuf en Hopkins (Hennepin County Sheriff’s Office)

Los padres del sospechoso llamaron al 911, lo que llevó a la policía hasta el vehículo

Tras el ataque, Patel llegó a su casa en aparente estado de ebriedad y con signos de angustia y comportamiento agresivo. Sus padres llamaron a la policía para solicitar una visita de asistencia, informó Associated Press.

Al llegar, los oficiales encontraron el Toyota RAV4 gris de Yusuf estacionado en la entrada con daños en el exterior y en el cinturón del conductor. La llamada con el hermano de Yusuf seguía activa a través del sistema del vehículo.

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Patel declaró a los agentes que había salido a beber con amigos y tomó un Uber de regreso a su casa. “Admitió haber tomado un Uber, pero dijo no saber dónde estaba el conductor”, según la denuncia. También pidió a los oficiales que lo arrestaran; cuando le preguntaron por qué, respondió que “había hecho muchas cosas jodidas”.

Yusuf fue localizado mediante los datos de ubicación de su reloj inteligente y un dron policial con imagen térmica, en una zanja aproximadamente a 4,5 metros (15 pies) del borde de la ruta.

Las fuerzas de seguridad localizaron al chofer dentro de una zanja gracias a las coordenadas de su reloj inteligente y a un dron térmico (KARE 11)

Los fiscales no encontraron pruebas suficientes de motivación por prejuicio

Minnesota no cuenta con un estatuto de crímenes de odio, aunque su legislación contempla una agravante de sentencia si se demuestra motivación por prejuicio. Moriarty sostuvo que, si bien la declaración del pasajero sobre el nombre del conductor es perturbadora, no es suficiente para probar ante un jurado que el ataque fue impulsado por un sesgo específico.

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“No criminalizamos el proceso mental de alguien. Criminalizamos la conducta que resulta de ese proceso”, afirmó la fiscal.

El abogado defensor Dave Risk, quien no está vinculado al caso, señaló a la agencia Associated Press que, dado que ambos se encontraron de manera aleatoria a través de la plataforma, resultaría difícil demostrar que Patel seleccionó a Yusuf deliberadamente por su religión o etnia.

La Asociación de Relaciones Islámico-Americanas (CAIR, por sus siglas en inglés) y la familia de Yusuf exigieron que el caso se investigue como crimen de odio durante una conferencia de prensa.

La fiscalía del condado de Hennepin resolvió no incluir agravantes por prejuicio ante la falta de pruebas directas sobre la motivación del ataque (KARE 11)

Jaylani Hussein, director ejecutivo del capítulo de Minnesota de CAIR, dijo que la comunidad considera que el sesgo pudo haber tenido un papel determinante. “La declaración sobre el nombre de Mohamed no puede simplemente descartarse”, afirmó Hussein.

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El titular también apuntó: “Cuando un pasajero expresa hostilidad hacia el nombre de un hombre poco antes de un ataque que casi le cuesta la vida, creemos que eso es razón suficiente para investigar más a fondo”.

Decenas de personas de la comunidad se congregaron en el hospital

Mustafa Osman, hijo mayor de Yusuf y el mayor de sus cinco hijos, describió a su padre como alguien conocido por su capacidad para calmar situaciones tensas durante sus años al volante. “Cada vez que hay un problema, es él quien aplaca las cosas, ya sea en la familia o en el trabajo”, compartió en declaraciones para AP.

Yusuf llegó a Estados Unidos en 1993, trabajó como taxista en Chicago y se radicó definitivamente en Minnesota en 2018. En la comunidad somalía es conocido como Mualim, que en árabe significa maestro.

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Decenas de personas se acercaron al hospital para acompañar a la familia. Uber condenó el ataque, informó que mantuvo contacto con los familiares y prohibió al pasajero en su plataforma.

La Asociación de Relaciones Islámico-Americanas y los familiares de la víctima exigieron una investigación exhaustiva bajo la figura de crimen de odio (Fox 9)

El ataque profundizó el miedo en la comunidad somalí

Minnesota alberga la mayor comunidad somalí de Estados Unidos, concentrada principalmente en el área metropolitana de Mineápolis-San Pablo, donde la gran mayoría son ciudadanos estadounidenses.

Hussein afirmó que la comunidad somalí lleva más de 18 meses documentando un aumento sin precedentes en incidentes de acoso e intimidación. “Nos sentimos constantemente amenazados como comunidad”, dijo. Y añadió: “Hemos sido el blanco de una campaña de desinformación y demonización que viene de todas partes”.

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Los conductores de origen somalí en el área metropolitana de Mineápolis redujeron sus horarios de trabajo nocturno frente al incremento de la hostilidad (KARE 11)

Muhiyadin Yusuf, conductor de plataformas en las Ciudades Gemelas desde hace más de una década y sin parentesco con Mohamed, afirmó que redujo sus horas nocturnas de trabajo y añadió una tercera cámara a su vehículo.

Algunos de sus compañeros dejaron de conducir por completo. “Como musulmán, como inmigrante, como conductor y como somalí, me afecta. Tengo más miedo que antes”, declaró.

Una campaña de recaudación en GoFundMe creada en favor de Yusuf y su familia superó los USD 400.000 el martes por la mañana. Patel deberá comparecer nuevamente ante el tribunal a mediados de diciembre.