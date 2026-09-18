Trump sumó a los 50 estados al plan de precios de medicamentos de Medicaid

"Esto por sí solo debería hacernos ganar las elecciones de mitad de mandato", aseguró Trump esta jornada tras el anuncio (Reuters)

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Donald Trump anunció este viernes que los 50 estados de Estados Unidos se sumarán al modelo Medicaid GENEROUS, un esquema que establecerá para determinados medicamentos de marca un precio neto equivalente al menor valor vigente en otros países desarrollados.

El presidente presentó la medida en el Despacho Oval, acompañado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, y otros funcionarios. La decisión alcanzó a todas las administraciones estatales que gestionan el programa destinado a personas con ingresos bajos.

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“Esto por sí solo debería hacernos ganar las elecciones de mitad de mandato”, declaró Trump ante periodistas. Las elecciones legislativas se celebrarán en noviembre, con los gastos médicos y el costo de vida entre los asuntos de la campaña.

El plan GENEROUS prevé que los laboratorios participantes otorguen devoluciones de dinero a los programas estatales. Esos reembolsos limitarán el desembolso final de Medicaid por cada tratamiento seleccionado al precio de nación más favorecida, es decir, al menor importe pagado por una economía desarrollada.

La iniciativa incluye cientos de fármacos de casi todas las áreas terapéuticas principales. La lista contempla medicamentos contra el cáncer, tratamientos para la diabetes, productos para el asma y otras prescripciones utilizadas por los beneficiarios.

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Medicaid se financia con aportes de los estados y del Gobierno federal. Sus afiliados abonan copagos de pocos dólares al retirar una receta.

Los 50 estados se sumaron al modelo Medicaid GENEROUS para reducir el costo de medicamentos de marca

Trump afirmó que los gobiernos estatales podrán utilizar los fondos liberados en otros servicios. “Hicimos algo que nadie podría haber hecho. Esto ahorrará miles de millones de dólares a los estados y les permitirá invertir esos recursos en una mejor atención médica y en servicios de mayor calidad”, sostuvo.

El Consejo de Asesores Económicos, organismo asesor de la Casa Blanca en materia económica, calculó que la aplicación del modelo reducirá en USD 64.300 millones el costo de los medicamentos de Medicaid durante los próximos diez años. El Gobierno federal concentrará USD 36.600 millones de esa cifra, mientras que las administraciones estatales retendrán USD 27.600 millones.

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El cálculo formó parte de una proyección más amplia sobre los acuerdos de nación más favorecida con la industria farmacéutica. La Casa Blanca cifró en USD 600.000 millones el efecto económico de esos convenios para la próxima década, al sumar las condiciones pactadas para Medicaid y las rebajas para compras directas mediante TrumpRx.gov.

El Gobierno informó que esas negociaciones permitieron distribuir un millón de recetas gratuitas de Eliquis a través de Medicaid. Ese producto se prescribe para determinadas enfermedades cardíacas y para prevenir la formación de coágulos sanguíneos.

TrumpRx.gov acumuló más de USD 700 millones de reducción en el valor de medicamentos desde su apertura en febrero.

Los tratamientos incluidos abarcan medicamentos contra el cáncer, la diabetes, el asma y otras enfermedades (Reuters)

En julio de 2026, los adultos mayores sin cobertura para fármacos GLP-1 destinados al tratamiento de la obesidad accedieron a esos productos por USD 50 mensuales. Durante los dos meses posteriores, 600.000 jubilados redujeron en conjunto USD 216 millones sus desembolsos, según cifras oficiales.

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Trump firmó el año pasado una orden ejecutiva que introdujo la política de nación más favorecida. La administración sostuvo que algunos pacientes llegaron a pagar hasta tres veces más por ciertos tratamientos que los usuarios de otras economías de ingresos altos.

(Con información de AP)