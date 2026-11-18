El puente Vincent Thomas, que conecta San Pedro con Terminal Island, permanecerá cerrado durante 16 meses por obras de Caltrans (U.S. Coast Guard)

Guardar

El condado de Los Ángeles aprobó medidas para reducir las inundaciones en la ruta de desvío del puente Vincent Thomas, después de que las lluvias y las mareas altas anegaran la vía y dejaran vehículos atrapados durante la primera semana del cierre. La intervención se concentrará en Harry Bridges Boulevard y Alameda Street, dos arterias utilizadas como alternativa mientras se desarrollan las obras.

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles adoptó por unanimidad una moción que encarga al Departamento de Obras Públicas coordinar acciones con la ciudad de Los Ángeles. El objetivo es despejar Harry Bridges Boulevard de obstáculos tras episodios de anegamiento y preparar el corredor ante nuevas precipitaciones.

PUBLICIDAD

El puente Vincent Thomas, que conecta San Pedro con Terminal Island, permanecerá cerrado durante 16 meses, de acuerdo con la información difundida por CBS LA. La clausura forma parte de un proyecto de Caltrans, la agencia estatal de transporte de California, aunque las autoridades locales afirmaron que participarán activamente para limitar las consecuencias en la circulación y la actividad económica de la zona portuaria.

Las inundaciones atraparon automóviles y un camión de carga

Las lluvias y las mareas altas anegaron la ruta alternativa y dejaron inmovilizados a varios vehículos, incluido un camión de carga (Jennifer Reynolds/The Galveston County Daily News via AP)

Las dificultades surgieron pocos días después de la entrada en vigor del cierre. Las mareas elevadas y la lluvia cubrieron tramos de la ruta alternativa, donde quedaron inmovilizados varios vehículos, entre ellos un camión de carga, informó CBS LA.

PUBLICIDAD

La supervisora Janice Hahn advirtió que los incidentes evidenciaron problemas inmediatos en el plan de movilidad. “Llevamos poco más de una semana desde el cierre del puente y ya estamos viendo problemas importantes”, afirmó la funcionaria, en declaraciones recogidas por el medio estadounidense.

Hahn sostuvo que, aunque se trata de una obra de Caltrans, las distintas administraciones deben actuar de manera conjunta. “Vamos a tratarlo como una situación en la que todas las instituciones tienen que colaborar”, aseguró al explicar la decisión de impulsar la moción.

El desvío es relevante para residentes, trabajadores, comercios y el transporte de mercancías vinculado al entorno del puerto de Los Ángeles. Por ese motivo, el condado busca evitar que una nueva acumulación de agua interrumpa el tránsito en calles que ahora absorben parte de la circulación habitual del puente.

PUBLICIDAD

Obras Públicas instaló bombas para anticiparse a lluvias y mareas altas

El Departamento de Obras Públicas instaló bombas en la intersección de Harry Bridges Boulevard y Alameda Street frente a nuevos temporales

El Departamento de Obras Públicas del condado ya colocó bombas en la intersección de Harry Bridges Boulevard y Alameda Street, detalló Hahn. Las autoridades prevén utilizar esos equipos ante la posibilidad de nuevas lluvias y niveles elevados de marea.

La directiva aprobada establece que el organismo deberá trabajar con la ciudad para mantener despejada la calzada y evaluar alternativas que reduzcan la acumulación de agua. Entre las tareas previstas figura la búsqueda de soluciones para mejorar el drenaje en un período marcado por condiciones asociadas a El Niño, señaló la nota de CBS LA.

El director de Obras Públicas, Mark Pestrella, indicó que la prioridad es proteger a quienes transitan por el área y reducir las afectaciones provocadas por la clausura. “Nuestra prioridad es mantener a las personas seguras y minimizar las interrupciones para residentes y empresas durante el cierre del puente”, manifestó.

PUBLICIDAD

Pestrella añadió que su departamento coordina con Caltrans y la ciudad de Los Ángeles medidas específicas para enfrentar los anegamientos en Alameda Street, prepararse para las tormentas previstas y sostener el movimiento seguro de personas y carga. La declaración apunta a una zona donde el tráfico comercial tiene un peso central por su cercanía con instalaciones portuarias.

Hahn pidió a Caltrans evaluar un desvío que evite las calles anegadas

Además de las medidas de emergencia y prevención, Hahn exhortó a Caltrans a identificar una ruta alternativa que no dependa de Harry Bridges Boulevard y Alameda Street. La solicitud responde a los inconvenientes registrados en ambas vías desde el inicio del cierre.

La supervisora considera que el uso sostenido de esas calles puede profundizar los problemas si vuelven a coincidir lluvias intensas y mareas altas. La moción aprobada no establece una nueva ruta ni fija un plazo para que la agencia estatal presente opciones, pero formaliza la participación del condado en la respuesta operativa.

PUBLICIDAD

Mientras continúe la clausura del puente Vincent Thomas, los equipos de Obras Públicas mantendrán las bombas preparadas y coordinarán acciones con las demás autoridades, tal y como comunicó el condado a través de CBS LA.