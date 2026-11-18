La Organización Panamericana de la Salud retiró a Estados Unidos la condición de país libre de sarampión tras registrar más de doce meses de transmisión sostenida del virus. (REUTERS/Sebastian Rocandio/File Photo)

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció el 17 de noviembre de 2026 que Estados Unidos perdió la condición de país libre de sarampión, un reconocimiento que el país sostenía desde el año 2000. La decisión se basó en la circulación sostenida del virus a lo largo de más de 12 meses, el criterio que los organismos sanitarios internacionales utilizan para determinar que una enfermedad ya no está eliminada en un territorio. La agencia también exigió al país un plan concreto para recuperar ese estatus.

La pérdida de este reconocimiento no es solo un dato estadístico: implica que el sarampión volvió a circular de forma continua en la población estadounidense, algo que no ocurría desde hace más de dos décadas. El factor central detrás del retroceso fue la caída en la cobertura de vacunación, es decir, el porcentaje de la población que recibe la vacuna.

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Antes de la autorización de la vacuna en 1963, el sarampión infectaba a millones de personas y provocaba hasta 500 muertes anuales en el territorio estadounidense. (REUTERS/Shannon Stapleton/Archivo)

Cuando ese porcentaje baja del umbral necesario, el virus encuentra más personas susceptibles y se propaga con mayor facilidad, según informó The Wall Street Journal.

Estados Unidos perdió el estatus de país libre de sarampión

La eliminación del sarampión —concepto que describe la ausencia de transmisión sostenida del virus en un país durante al menos 12 meses— fue un logro que Estados Unidos alcanzó en el año 2000. Para llegar a ese punto, el gobierno implementó programas de vacunación gratuita y, en la década de 1990, incorporó la recomendación de una segunda dosis de la vacuna. Antes de que la vacuna fuera autorizada en 1963, el sarampión infectaba a entre 3 y 4 millones de personas por año en el país y causaba entre 400 y 500 muertes anuales, según datos de los CDC.

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La cobertura de vacunación infantil cayó al 92% en 2026, una cifra que se ubica por debajo del umbral del 95% requerido para evitar brotes. (Reuters)

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, advirtió que la situación requiere atención urgente ante el riesgo de más contagios, hospitalizaciones y muertes que podrían haberse evitado. La agencia le solicitó a Estados Unidos que presente un plan para retomar el control del virus.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) respondieron que ya trabajan junto con autoridades estatales y locales para recuperar la eliminación de la enfermedad.

Por qué cayó la vacunación contra el sarampión en Estados Unidos

La cobertura de vacunación entre niños de preescolar cayó a cerca del 92% en el ciclo escolar que concluyó en junio de 2026, según datos de los CDC. Ese porcentaje está por debajo del 95% que los expertos consideran necesario para limitar la propagación comunitaria del virus. Cuando la cobertura cae por debajo de ese umbral, incluso comunidades pequeñas con baja vacunación pueden convertirse en focos de brotes.

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El gobierno federal redujo la promoción de las vacunas bajo la gestión de Robert F. Kennedy Jr., aunque el funcionario reconoció la eficacia de la inmunización contra el virus. (Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press)

La baja coincidió con el crecimiento del escepticismo hacia las vacunas que se extendió en amplios sectores de la sociedad estadounidense tras la pandemia de COVID-19. Bajo la gestión del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., el gobierno federal redujo la promoción de las vacunas.

El propio funcionario, sin embargo, afirmó que la vacuna contra el sarampión es la forma más eficaz de prevenir la enfermedad, según consignó The Wall Street Journal.

Cuántos casos de sarampión se registraron en 2025 y 2026

Entre 2025 y 2026, Estados Unidos acumuló más de 7.700 casos de sarampión, cientos de hospitalizaciones y al menos 9 muertes —3 en 2025 y 6 en 2026—, de acuerdo con los CDC. Las cifras representan el peor período para esta enfermedad en el país desde antes de que se declarara su eliminación.

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Una infografía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades compara los casos de sarampión y la tasa de niños sin vacunar por estado en Estados Unidos. (WSJ en base a CDC)

Pensilvania registró el mayor brote en 35 años, con más de 1.500 casos confirmados, según The Wall Street Journal. Idaho, donde las coberturas de vacunación se ubican entre las más bajas del país, se convirtió en uno de los epicentros de la crisis sanitaria. Estos casos reflejan cómo las bolsas de baja cobertura vacunal dentro de un país pueden impulsar brotes de gran magnitud incluso cuando el promedio nacional parece cercano al umbral de protección.

El avance del sarampión en América y Europa

La pérdida del estatus de eliminación no afectó solo a Estados Unidos. El mismo 17 de noviembre de 2026, la OPS también retiró esa condición a México y a Bolivia. Canadá la había perdido en 2025, según informó The Wall Street Journal. Guatemala y Perú registraron aumentos sostenidos de casos en el mismo período.

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El fenómeno se extendió también a otras regiones. Europa alcanzó cifras récord de casos de sarampión en 2024. Reino Unido y España perdieron recientemente su condición de países libres de la enfermedad, lo que convirtió al retroceso en una tendencia global y no en un problema aislado de una sola nación.

Un mapa mundial detalla los casos de sarampión en 2025 según datos de la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. (WSJ en base a CDC)

Para recuperar el estatus de eliminación del sarampión, Estados Unidos deberá demostrar ante la OPS que logra detener la transmisión sostenida del virus durante al menos 12 meses consecutivos. Eso requerirá elevar la cobertura de vacunación por encima del umbral del 95%, en especial en las comunidades y los estados con tasas más bajas.

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Los CDC deberán coordinar esa tarea con autoridades locales y estatales, en un contexto de desconfianza social hacia las vacunas que constituye el principal obstáculo para revertir el retroceso.