La participación de votantes latinos en las elecciones legislativas de 2026 superó los niveles de los comicios anteriores de mitad de mandato en Estados Unidos (AP Foto/Bryon Houlgrave)

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La participación de votantes latinos en las elecciones legislativas de 2026 alcanzó niveles superiores a los de los últimos comicios de mitad de mandato y contribuyó a las victorias demócratas en distintos puntos de Estados Unidos. En California, el porcentaje de participación de este electorado pasó del 28 % en 2022 al 41 % este año, de acuerdo con datos de la firma electoral PDI difundidos por CBS LA.

La participación latina en California subió del 28 % al 41 %

El porcentaje de concurrencia de la comunidad latina en California subió del 28 % registrado en 2022 al 41 %, según datos de la firma PDI

El salto de 13 puntos porcentuales ubica a la comunidad latina como uno de los grupos con mayor incidencia en una elección marcada por disputas estatales y federales. Especialistas de la Escuela Luskin de Asuntos Públicos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) indicaron que la mayoría de los nuevos votantes latinos se inclinó por candidatos demócratas.

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Lila Burgos, subdirectora del Instituto de Política y Políticas Latinas de UCLA, vinculó el comportamiento electoral con inquietudes económicas y con el balance de los últimos años de gobierno. “Si se observan las elecciones individuales, aparecen distintos análisis”, afirmó Burgos a CBS LA. “La economía fue un factor importante. Todos vimos los efectos de lo que la administración ha provocado durante los últimos años”.

La investigadora sostuvo que el aumento de la participación no debe interpretarse únicamente como un respaldo a una fuerza política, sino como una señal sobre el lugar que los electores latinos buscan ocupar en el debate público. En ese sentido, aseguró que los candidatos que lograron atraerlos transmitieron una idea de cambio.

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Texas registró triunfos demócratas con apoyo del electorado latino

El demócrata James Talarico obtuvo un escaño en el Senado por Texas con el respaldo de la movilización de votantes latinos (REUTERS/Jonathan Drake)

El incremento de la movilización latina también se hizo visible en Texas, donde el medio informó que este grupo ayudó a elegir al demócrata James Talarico para el Senado, en una contienda que cambió de partido ese escaño.

Además, los votantes latinos respaldaron al demócrata Gino Hinojosa, quien derrotó al republicano Greg Abbott y se convertirá en el próximo gobernador texano, tal y como recogió CBS LA. Los resultados consolidaron el peso de un electorado que tiene una presencia demográfica considerable tanto en Texas como en California.

“Este es un momento importante y la representación de ser latino tiene un enorme peso”, expresó Burgos durante un panel organizado por UCLA sobre las nuevas cifras de participación. La especialista añadió que el mensaje de esos candidatos a los votantes fue que podrían convertirse en “árbitros del cambio”.

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Los resultados de Texas se produjeron en un ciclo electoral en el que los demócratas consiguieron victorias en diversas regiones del país. La información disponible no desglosa el porcentaje exacto de apoyo latino obtenido por Talarico y Hinojosa, aunque el reporte atribuyó a ese electorado un papel relevante en ambas campañas.

La inmigración apareció como una preocupación central en el sur de California

La inmigración y las políticas de control migratorio fueron señaladas como factores de movilización durante el encuentro de UCLA. Asistentes al panel consideraron que el asunto tuvo especial importancia entre los votantes del sur de California, donde las medidas de aplicación de las leyes migratorias tienen efectos directos sobre numerosas familias.

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Nancy Mateo, una de las participantes, afirmó que ese tema pudo haber impulsado la concurrencia a las urnas. “Para el votante latino del sur de California, quizás la inmigración y su control fueron factores importantes”, declaró ante las cámaras de CBS LA.

Mateo también advirtió que el electorado latino no actúa como un bloque uniforme. “El votante latino no es monolítico. A todos nos importan cosas diferentes”, señaló. Su planteamiento coincide con la diversidad de prioridades que suelen atravesar a esta población, que incluye preocupaciones económicas, migratorias, educativas y de representación política.

El dato de PDI sitúa la elección de 2026 como un nuevo punto de referencia para medir el peso de los votantes latinos en futuras contiendas. El Instituto de Política y Políticas Latinas de UCLA continuará analizando las razones de ese aumento y la distribución partidaria de los nuevos participantes, de acuerdo con lo expuesto durante el panel.

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