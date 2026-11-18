Un hombre con antecedentes por violencia doméstica y un atropello fatal lleva más de 24 horas prófugo en Wisconsin (Oshkosh Police Department)

Guardar

En febrero de 2022, Mario A. Hernández atropelló y mató a Nikki Houghton en una calle de Milwaukee, huyó del lugar y le quitó las placas a su vehículo. Por eso fue a prisión. Cuando salió, semanas después volvió a delinquir y regresó a la cárcel. El lunes por la noche se fue caminando, y nadie lo detuvo.

Hernández, de 39 años, acumula dos condenas de prisión y permanece prófugo desde el 16 de noviembre.

PUBLICIDAD

El Departamento de Policía de Oshkosh no recibió el aviso de su ausencia hasta más de una hora después de que se fuera.

Mario Hernández, de 39 años, acumula dos condenas de prisión y está prófugo desde el lunes por la noche (Oshkosh Police Department)

Cómo fue posible que un recluso saliera sin ser detenido

El Departamento de Correcciones de Wisconsin (DCW) definió a Hernández como un walkaway, una categoría que utiliza para los reclusos que dejan una instalación sin autorización y sin recurrir a la fuerza.

El Winnebago Correctional Center es una instalación de seguridad mínima bajo administración estatal.

Las autoridades no precisaron en qué momento detectaron su ausencia, si había personal en el sector ni por qué la detección demoró más de una hora.

PUBLICIDAD

La cárcel de la que escapó Hernández no cuenta con las medidas de contención de una prisión de alta seguridad (Oshkosh Police Department)

El crimen que lo llevó a prisión por primera vez

La condena inicial de Hernández tiene origen en los hechos ocurridos la noche del 22 de febrero de 2022, cerca del cruce de las calles 35th y Wells. La Policía de Milwaukee recibió el aviso alrededor de las 23:20, tras el reporte de una peatona atropellada, informó FOX6 News.

La víctima fue identificada como Nikki Houghton, de 42 años. Una cámara de poste registró el momento en que un SUV se aproximó a Houghton mientras cruzaba la calle.

Según la denuncia penal, las luces delanteras del vehículo “iluminaban claramente” a la mujer cuando estaba “aproximadamente a mitad” del cruce. El vehículo frenó brevemente, viró y la embistió sin detenerse por completo.

PUBLICIDAD

Nikki Houghton tenía 42 años cuando fue atropellada y abandonada en la calle por Hernández en 2022 (Oshkosh Police Department)

En su declaración ante la Policía, Hernández admitió haber conducido el SUV. Afirmó que vio a Houghton de forma imprevista, intentó esquivarla y, tras el impacto, vio que seguía con vida. Dijo que “entró en pánico” y no supo qué hacer. Luego regresó a su casa, retiró las placas del vehículo y reconoció que no tenía una licencia de conducir vigente en ese momento.

Los registros del Departamento de Transporte de Wisconsin indicaron que su licencia había sido revocada desde 2018, a raíz de una condena por conducir bajo los efectos del alcohol.

La fiscalía presentó dos cargos: fuga tras accidente con resultado de muerte y conducir con licencia revocada causando una muerte. En el juicio, Hernández se declaró culpable del primero; el segundo fue desestimado pero incorporado al expediente para la instancia de sentencia.

PUBLICIDAD

El 21 de julio, un tribunal del Condado de Milwaukee lo condenó a dos años de cárcel y dos años y medio de supervisión extendida, según FOX6 News.

Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que el vehículo de Hernández impactó contra Houghton y no se detuvo (Oshkosh Police Department)

Una segunda condena antes de la fuga

Los registros del DCW muestran que Hernández recuperó la libertad en julio de 2024. Semanas más tarde, la fiscalía presentó nuevos cargos en su contra.

En 2025 recibió una nueva condena de prisión por estrangulamiento o sofocación e intimidación a una víctima.

La Policía de Oshkosh también incluyó el agravante de violencia doméstica entre los antecedentes difundidos tras la salida no autorizada.

Hernández fue condenado dos veces en tres años: primero por un atropello mortal y luego por estrangulamiento (Oshkosh Police Department)

Cómo identificarlo

La Policía de Oshkosh lo describió como un hombre hispano de 1,78 metros de altura, 75 kilogramos de peso, cabello castaño largo y ojos marrones.

PUBLICIDAD

El DCW lo registró con la misma estatura y ojos marrones, pero indicó un peso de 68 kilogramos y cabello negro.

Al salir del centro, llevaba un gorro gris claro estilo beanie, una campera verde con cierre, pantalones vaqueros oscuros y calzado oscuro, aseguró la policía.

Las autoridades de Oshkosh coordinan la búsqueda junto al Departamento de Correcciones de Wisconsin (Oshkosh Police Department)

Dónde podría estar

Las fuerzas de seguridad comunicaron que Hernández tiene vínculos conocidos con Milwaukee, Appleton y la localidad de Hartland.

El Departamento de Policía de Oshkosh pidió a cualquier persona que tenga información que se comunique al 920-236-5700.

También se pueden enviar avisos anónimos a Winnebago County Crime Stoppers, al 920-231-8477, o a través de la aplicación P3.